Об этом пишет 24 Канал на сообщения в социальных сетях.

Смотрите также Бизнес, который уничтожает Россия: каковы масштабы убытков "Новой почты", "Эпицентра" и другого бизнеса

Почему на отделениях "Новой Почты" в Киеве образовались очереди?

Днем на отделениях в Киеве люди жаловались, что не смогли воспользоваться услугами из-за вероятного сбоя системы. На опубликованных кадрах заметно, что очереди протянулись до улицы. Людей обслуживали очень медленно, или просто не могли выдать или принять посылку без доступа во внутреннюю систему. Так же сообщается, что у многих клиентов не работала связь с почтоматами – ячейки не открывались.



В Киеве произошел сбой в работе отделений "Новой Почты" / Фото из сети

Некоторые пользователи говорили, что у них не работает приложение службы. Люди не могли воспользоваться функциями, а после стандартной переустановки приложения было невозможно авторизоваться.

В комментарии к постам о сбое работы приложения "Новая Почта" отвечает, что уже работает над ошибкой. Интересно, что примерно в 14:00 представители службы писали, что все должно работать корректно.

Только получили первые жалобы, начали работу над устранением проблемы. Выше сообщили, что сейчас все работает. Если проблема не исчезла, достаточно переавторизоваться,

– отметили в "Новой Почте" в ответ на жалобы.

У людей не работают интернет-сервисы "Новой Почты" / Скриншоты из сети

Однако подобная ситуация на отделениях наблюдается только в Киеве, именно оттуда распространяют сообщения.

Что произошло и действительно ли задержки в работе вызвал сбой в системе "Новой Почты" – пока не известно. Также не сообщается, когда все снова будет работать.

24 Канал пытается взять комментарий у представителей "Новой Почты". Следим также за сообщениями в сети.

Почему задерживаются доставки в Одесской области?