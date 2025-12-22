Дослідницька команда Batri та Університету Суонсі зібрала новий циліндричний натрій-іонний елемент формату 18650, використавши виключно матеріали британського виробництва. За словами розробників, це перший у Європі акумулятор такого типу, повністю створений на основі локальних ланцюгів постачання. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Solarvision.

Чому цей натрій-іонний елемент вважають стратегічним проривом?

Елемент поєднує хімічні рішення, розроблені Batri та науковцями з Уельсу, зокрема композитний вуглець на основі валлійського кам'яного вугілля. Анод і катод виготовлені у Великій Британії, а всі активні матеріали доступні через внутрішні постачальні мережі.

Технічний директор Batri Стівен Г'юз назвав проєкт стратегічною віхою. За його словами, демонстраційний елемент доводить, що незалежне виробництво батарей є реальним і вже здійснюється в Уельсі. Розробку підтримав Інститут Фарадея, який надав спринт-фінансування для створення, тестування та інтеграції британських матеріалів у комерційний циліндричний формат.

У Batri зазначають, що цей елемент є лише першим етапом масштабнішої програми. Компанія вже працює над новими зразками та планує нарощувати виробництво матеріалів і власні потужності зі збирання акумуляторів у межах Уельсу.

Як пише ESS-news, паралельно Batri співпрацює з партнерами, зокрема з AceOn Group, щоб інтегрувати натрій-іонні елементи британського виробництва у змінні батарейні модулі та індивідуальні енергетичні системи. Генеральний директор AceOn Group Марк Томпсон заявив, що компанія долучиться до наступної фази проєкту, зосередившись на модульних рішеннях, готових до масштабування.

За його словами, поєднання прориву Batri у форматі 18650 та наукової експертизи Університету Суонсі демонструє здатність Великої Британії створювати безпечні та надійні альтернативи свинцево-кислотним і базовим літій-іонним батареям.

Важливою частиною спільних досліджень Batri та університету стало формування локальних ланцюгів постачання матеріалів. Зокрема, науковці вивчали можливості використання антрациту – твердого виду кам'яного вугілля – для створення високоефективних вуглецевих анодів.