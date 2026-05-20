Google і Xreal показали Project Aura – XR-окуляри, які можуть змінити просторові обчислення

Google і Xreal вперше дали протестувати нові XR-окуляри Project Aura. Пристрій пропонує інший підхід до просторових обчислень, де головний акцент зроблено не на повному зануренні, а на комфорті та практичності.

На конференції Google I/O 2026 компанії Google та Xreal офіційно продемонстрували Project Aura – нові XR-окуляри, що працюють на платформі Android XR. Це один із перших пристроїв нового покоління, який прагне знайти баланс між звичайними "розумними" окулярами та повноцінними гарнітурами змішаної реальності на кшталт Apple Vision Pro. Про це пише Gizmodo.

Дивіться також Пошук Google зміниться назавжди: компанія готує найбільше оновлення з ШІ

Чим Project Aura відрізняються від інших XR-пристроїв?

Глобальний запуск пристрою запланований на 2026 рік, хоча точну дату релізу та вартість компанії поки не розкривають. Журналіст Gizmodo Реймонд Вонг, який протестував новинку на заході, зазначив, що Project Aura справили на нього несподівано позитивне враження. За його словами, пристрій виглядає як логічний компроміс між масивними XR-шоломами та компактними AI-окулярами без дисплея.

Як пише The Verge, саме ця концепція може виявитися ключем до популяризації просторових обчислень серед звичайних користувачів.

Зовні Project Aura дуже нагадують окуляри Xreal One Pro. Основна відмінність – три інтегровані камери. Одна камера розташована на переніссі й використовується для фото- та відеозйомки, а дві інші, розміщені з боків, відповідають за відстеження рухів рук. Під час тестування окуляри виявилися напрочуд легкими й комфортними.

Це стало можливим завдяки тому, що вся основна обчислювальна частина винесена в окремий модуль – так званий compute puck. Він під'єднується до лівої дужки окулярів через кабель і носиться на шиї.

За формою цей блок нагадує зовнішній акумулятор, схожий на той, який використовує Vision Pro. Такий підхід дозволив суттєво зменшити вагу самих окулярів, що є критично важливим для щоденного використання.

Просторовий інтерфейс із широким оглядом

Однією з головних технічних переваг Project Aura став широкий кут огляду – 70 градусів. Для XR-окулярів це дуже серйозний показник, який дозволяє комфортно працювати одразу з кількома віртуальними екранами. Під час демонстрації журналіст одночасно бачив три активні застосунки та окрему гру над ними. Представники компанії заявили, що система підтримує до п'яти одночасно відкритих вікон.

Хоча рівень занурення не дотягує до повноцінних XR-шоломів, просторовий інтерфейс виглядає достатньо переконливо для повсякденних сценаріїв роботи. Дисплеї також отримали позитивні оцінки. Вони достатньо яскраві, а текст і графіка залишаються чіткими без помітної зернистості.

Точні характеристики дисплеїв поки не розкриваються, однак Xreal традиційно використовує micro OLED-панелі з роздільною здатністю 1080p у своїх преміальних моделях.

Як працює керування жестами та Gemini?

Project Aura не отримали системи відстеження погляду. Через це для взаємодії користувачеві потрібно повертати голову в бік потрібного об'єкта, а потім використовувати жести руками.

Керування побудоване на простих рухах: "щипок" пальцями дозволяє обирати об'єкти, а утримання жесту – переміщувати їх у просторі. Попри окремі збої, система загалом працювала досить стабільно.

Реймонд Вонг зазначив, що інтерфейс дозволяє легко пересувати вікна, змінювати їхній розмір і керувати рівнем затемнення дисплея через кнопку на правій дужці. Особливу увагу привертає інтеграція з Gemini.

Під час однієї з демонстрацій AI аналізував предмети на книжковій полиці та пояснював, що саме бачить користувач. Це один із перших прикладів справді корисного поєднання штучного інтелекту з XR-середовищем.

Найбільше враження справила демонстрація гри Google. Гравець міг двома руками обертати всю карту, змінювати її масштаб, пересувати персонажів і активувати заклинання через жести. Такий формат взаємодії виявився значно природнішим за використання контролера чи миші.

Журналіст припустив, що за подальшого вдосконалення відстеження рухів це може відкрити нові можливості для жанрів на кшталт настільних RPG, Minecraft або цифрових адаптацій "Dungeons & Dragons".

Не всі демонстрації були бездоганними. Наприклад, режим зовнішнього монітора для ноутбука працював нестабільно. Після підключення через USB-C зображення передавалося в окуляри, однак переміщення вікон між фізичним екраном та віртуальним простором працювало некоректно.

Також іноді виникали проблеми з розпізнаванням жестів.

Це свідчить, що Android XR ще потребує оптимізації перед комерційним запуском.

Чому Project Aura можуть виявитися важливішими за дорогі XR-шоломи?

Після виходу Vision Pro стало очевидно, що надмірна складність і висока ціна залишаються головними бар'єрами для XR. Вартість гарнітури Apple у 3500 доларів для більшості користувачів виявилася надто високою.

Project Aura роблять ставку на інший підхід. Google і Xreal пропонують не максимальне занурення, а комфортніший і менш ізольований досвід. Якщо фінальна ціна буде адекватною, а програмну частину встигнуть допрацювати до запуску, Project Aura можуть стати одним із найперспективніших XR-пристроїв 2026 року.

Іноді саме компактність і зручність виявляються важливішими за технологічний максималізм.