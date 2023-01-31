Rolls-Royce показала ядерний реактор для життя на Місяці та Марсі

Компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який повинен забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун мав би також застосовуватися і в космічних кораблях.

Схоже, що Rolls-Royce намагається повідомити нам, що вона буде займатися космічними двигунами на рівні таких компаній, як SpaceX та Blue Origin. Компанія також оголосила про укладення угоди про співпрацю з Космічним агентством Великої Британії з метою дослідження можливості використання ядерної енергії для освоєння космосу.

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Раніше 24 Канал розповідав, що NASA та DARPA повідомили про співпрацю з метою створення ядерного теплового двигуна, що використовуватиметься в ракетах для польотів у дальній космос.

Чим цікавий двигун від Rolls-Royce

Показаний мікрореактор, розроблений Rolls-Royce, являє собою автономне і енергоємне рішення для використання в космічних дослідженнях поверхні інших планет або супутників, або для забезпечення живленням космічного корабля.



Ядерний двигун від Rolls-Royce для космічних подорожей / Фото Rolls-Royce

Мікрореактор Rolls-Royce розроблений для використання від початку безпечної та надзвичайно міцної форми палива. Кожен осередок урану вкритий кількома захисними шарами, які діють як система локалізації, що дає змогу йому витримувати екстремальні умови,

– вказала Rolls-Royce.

Джейк Томпсон, керівник відділу інноваційних продуктів і послуг Rolls-Royce, повідомив, що компанія використає наявний досвід для розроблення невеликих реакторів, що застосовуватимуться на базах на Місяці або Марсі, "забезпечуючи надійну і чисту енергію для астронавтів у цих локаціях".

Втім, Rolls-Royce не збирається зупинятися на місячних базах і в партнерстві з Космічним агентством Великої Британії займеться вивченням того, як можна використовувати ядерну енергію для інших напрямків освоєння космосу.

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Бум ядерних двигунів

Використання ядерних двигунів може також зменшити вартість і тривалість космічних місій, дозволяючи здійснювати більше місій за коротший проміжок часу. Хоча ця технологія все ще перебуває на ранніх стадіях, вона обіцяє зробити революцію в освоєнні космосу.

Останні випробування ядерного термоядерного ракетного двигуна, проведені Сполученими Штатами, відбулися понад 50 років тому в рамках проектів NASA "Ядерний двигун для ракетних апаратів" і "Марсохід".