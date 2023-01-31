Похоже, Rolls-Royce пытается сообщить нам, что она будет заниматься космическими двигателями на уровне таких компаний, как SpaceX и Blue Origin. Компания также объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с Космическим агентством Великобритании в целях исследования возможности использования ядерной энергии для освоения космоса.

Читайте на сайте NASA и DARPA испытают ядерный двигатель для миссий на Марс

Раньше 24 Канал рассказывал, что NASA и DARPA сообщили о сотрудничестве в целях создания ядерного теплового двигателя, который будет использоваться в ракетах для полетов в дальний космос.

Чем интересен двигатель от Rolls-Royce

Указанный микрореактор, разработанный Rolls-Royce, представляет собой автономное и энергоемкое решение для использования в космических исследованиях поверхности других планет или спутников или для обеспечения питанием космического корабля.



Ядерный двигатель от Rolls-Royce для космических путешествий / Фото Rolls-Royce

Микрореактор Rolls-Royce разработан для использования с самого начала безопасной и очень прочной формы топлива. Каждая ячейка урана покрыта несколькими защитными слоями, которые действуют как система локализации, что позволяет ему выдерживать экстремальные условия.

– указала Rolls-Royce.

Джейк Томпсон, руководитель отдела инновационных продуктов и услуг Rolls-Royce, сообщил, что компания использует имеющийся опыт для разработки небольших реакторов, применяемых на базах на Луне или Марсе, "обеспечивая надежную и чистую энергию для астронавтов в этих локациях".

Впрочем, Rolls-Royce не намерена останавливаться на месячных базах и в партнерстве с Космическим агентством Великобритании займется изучением того, как можно использовать ядерную энергию для других направлений освоения космоса.

Интересно К Земле приблизилась комета, которую видели еще неандертальцы: ее можно увидеть невооруженным глазом

Бум ядерных двигателей

Использование ядерных двигателей может также снизить стоимость и продолжительность космических миссий, позволяя осуществлять больше миссий за более короткий промежуток времени. Хотя эта технология все еще находится на ранних стадиях, она обещает совершить революцию в освоении космоса.

Последние испытания ядерного термоядерного ракетного двигателя, проведенные Соединенными Штатами, прошли более 50 лет назад в рамках проектов NASA "Ядерный двигатель для ракетных аппаратов" и "Марсоход".