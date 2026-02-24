Краще за Шерлока Холмса: як британська поліція залучає ШІ до складних розслідувань

Британська поліція активніше впроваджує інструменти штучного інтелекту у складних розслідуваннях. У справі банди, яка викрала £800 тисяч через банкомати, AI від Palantir допоміг швидко обробити терабайти даних і став важливою частиною слідства.

У 2024 році злочинне угруповання з Лутону та румунського регіону Бакеу, яке називало себе "Fuck the Police", здійснило понад 3 тисячі зняттів готівки в десятках локацій. Загальна сума викраденого сягнула 800 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Чи може штучний інтелект перекладати мову тварин: науковці вразили відкриттями

Як AI допоміг розкрити масштабну аферу?

Після затримання підозрюваних детективи з Eastern Region Special Operations Unit вилучили близько двох десятків смартфонів. На пристроях містилося 1,4 терабайта даних – повідомлення, геолокація, електронні листи, нотатки та фотографії. За оцінками поліції, обсяг інформації дорівнював приблизно 500 тисячам електронних книг. Аналіз таких даних традиційними методами міг би тривати місяцями або навіть роками.

У розслідуванні застосували AI-систему Nectar від американської компанії Palantir, співзасновником якої є Пітер Тіль. Технологія змогла перекласти понад 100 тисяч повідомлень з румунської мови за один день, тоді як звичайний переклад коштував би близько 30 тисяч фунтів і зайняв би тижні або місяці. За цей час підозрювані могли б вийти під заставу чи залишити країну.

AI також проаналізував листування на предмет згадок про інші злочини та виявив приблизно 120 потенційних правопорушень. Система виділяла повідомлення, де йшлося про наркотики, банкомати або зброю, розпізнавала зображення кокаїну та канабісу і співвідносила зміст текстів із нормами британського законодавства.

Як пише Innolabs, окремо технологія створювала динамічні схеми зв’язків між підозрюваними – своєрідні цифрові карти контактів, які оновлювалися в реальному часі. Це дозволило слідчим швидше зрозуміти структуру угруповання та роль кожного учасника.

У листопаді шістьох чоловіків засудили до ув’язнення. У поліції наголошують, що арешти здійснювали люди, а AI був лише інструментом для підвищення ефективності. "Це не Robocop. Йдеться про те, як зробити наших слідчих більш ефективними", – зазначив керівник програми Ден Джеймс.

Водночас використання технологій Palantir викликає дискусії. Компанія має контракти на понад 500 мільйонів фунтів з NHS та Міністерством оборони Великої Британії і постачає AI-інструменти 11 поліцейським підрозділам. Уряд також пообіцяв інвестувати понад 115 мільйонів фунтів у розвиток і впровадження AI в усіх 43 поліцейських службах Англії та Уельсу, зокрема через створення національного центру Police.AI.

Критики застерігають щодо ризиків для приватності та прозорості. Деякі депутати вимагають детальніших пояснень щодо контрактів, а правозахисні організації наполягають на чітких запобіжниках перед масштабним розгортанням таких систем.

Поліція Бедфордширу заявляє, що Palantir не має доступу до її даних і не зберігає їх, а результати роботи AI наразі не використовуються безпосередньо в суді. Усі висновки системи мають перевіряти слідчі, щоб уникнути помилок або надмірної залежності від алгоритмів.