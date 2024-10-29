LO: 55 років тому за допомогою інтернету було відправлене перше повідомлення

Революційним досягненням, яке заклало основу цифрового світу, стало перше повідомлення відправлене 29 жовтня 1969 року з Каліфорнійського університету до Стенфордського дослідницького інституту. Для цього була використана мережа, без якої сьогодні неможливо уявити існування людства.

Ця передача ознаменувала Каліфорнійський університет як перший "вузол" ARPANET, піонерської мережі, що заклала основу сучасного Інтернету.

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Як це було

Під керівництвом професора Леонарда Кляйнрока команда комп'ютерних науковців у Боелтер Холі Каліфорнійського університету успішно створила мережеве з'єднання, досягнувши історичної події, яка мала вплив на майбутні покоління.

Команда Кляйнрока мала на меті передати слово "LOGIN" до Стенфордського дослідницького інституту, розташованого за кілька сотень кілометрів на північ. Однак система вийшла з ладу на середині повідомлення, скоротивши його до перших двох літер: "LO".

Ці комп'ютери мали значно меншу продуктивність, ніж сучасні смартфони – 129 КБ оперативної пам'яті і 24 Мб дискового простору.

Це було в "юрський" період інформатики, епоху великих інновацій та наукових досліджень, а також великих хакерів і піонерів інформатики, які заклали основи сучасного інтернету і всіх технологій, що оточують нас сьогодні в повсякденному житті.

Розмірковуючи про цю подію, Кляйнрок зауважив ненавмисний символізм скороченого повідомлення.

Ми не планували цього, але ми не могли придумати кращого послання: стислого, потужного і пророчого.

Ця перша передача, хоч і коротка, стала початком комунікаційної мережі, яка згодом змінила світ, революціонізувавши сфери від науки і освіти до ділового та особистого спілкування.

Як народився інтернет

У 1967 році Лоуренс Робертс – інженер та науковець, як керівник програми, почав теоретично розробляти ARPANET, використовуючи методи комутації пакетів, винайдені британським інформатиком Дональдом Девісом та американцем Полом Бараном.

Після завершення проєктування ARPA оголосило тендер на створення системи, який було доручено компаніям Bolt, Bèranek і Newman – відома технологія BBN. Їхня компанія зробила фундаментальний внесок у народження Інтернету, розробивши маршрутизацію, управління потоками, програмне забезпечення та управління мережею.

Лоуренс Робертс керував впровадженням ARPANET і в 1968 році попросив іншого науковця й винахідника Леонарда Клейнрока виконати математичне моделювання продуктивності мережі з комутацією пакетів, таке як "теорія черг", галузь досліджень, яка має застосування в багатьох сферах.

Те, що сталося ввечері 29 жовтня 1969 року, було кульмінацією інтенсивної та кропіткої роботи і дало початок світу, який ми маємо сьогодні.

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Вшановуючи спадщину того доленосного жовтневого дня, варто пам'ятати про те, як простий початок в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі дав поштовх до розвитку сьогоднішнього насиченого інформацією світу, де трильйони повідомлень перетинають земну кулю щодня з неймовірною швидкістю.