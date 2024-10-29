Эта передача ознаменовала Калифорнийский университет как первый "узел" ARPANET, пионерской сети, заложившей основу современного Интернета.

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Как это было

Под руководством профессора Леонарда Кляйнрока команда компьютерных ученых в Боелтер Холле Калифорнийского университета успешно создала сетевое соединение, достигнув исторического события, которое имело влияние на будущие поколения.

Команда Кляйнрока имела целью передать слово "LOGIN" в Стэнфордский исследовательский институт, расположенный за несколько сотен километров к северу. Однако система вышла из строя на середине сообщения, сократив его до первых двух букв: "LO".

Эти компьютеры имели значительно меньшую производительность, чем современные смартфоны – 129 КБ оперативной памяти и 24 Мб дискового пространства.

Это было в "юрский" период информатики, эпоху больших инноваций и научных исследований, а также великих хакеров и пионеров информатики, которые заложили основы современного интернета и всех технологий, окружающих нас сегодня в повседневной жизни.

Размышляя об этом событии, Кляйнрок заметил непреднамеренный символизм сокращенного сообщения.

Мы не планировали этого, но мы не могли придумать лучшего послания: сжатого, мощного и пророческого.

Эта первая передача, хоть и короткая, стала началом коммуникационной сети, которая впоследствии изменила мир, революционизировав сферы от науки и образования до делового и личного общения.

Как родился интернет

В 1967 году Лоуренс Робертс – инженер и ученый, как руководитель программы, начал теоретически разрабатывать ARPANET, используя методы коммутации пакетов, изобретенные британским информатиком Дональдом Дэвисом и американцем Полом Бараном.

После завершения проектирования ARPA объявило тендер на создание системы, который был поручен компаниям Bolt, Bèranek и Newman – известная технология BBN. Их компания сделала фундаментальный вклад в рождение Интернета, разработав маршрутизацию, управление потоками, программное обеспечение и управление сетью.

Лоуренс Робертс руководил внедрением ARPANET и в 1968 году попросил другого ученого и изобретателя Леонарда Клейнрока выполнить математическое моделирование производительности сети с коммутацией пакетов, такое как "теория очередей", область исследований, которая имеет применение во многих сферах.

То, что произошло вечером 29 октября 1969, было кульминацией интенсивной и кропотливой работы и дало начало миру, который мы имеем сегодня.

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Отмечая наследие того судьбоносного октябрьского дня, стоит помнить о том, как простое начало в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе дало толчок к развитию сегодняшнего насыщенного информацией мира, где триллионы сообщений пересекают земной шар ежедневно с невероятной скоростью.