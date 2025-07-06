Tesla розкрила, як деградують батареї електромобілів: пробіг – не єдиний фактор

Tesla опублікувала нові дані про термін служби батарей своїх електромобілів, показавши, що не лише пробіг, а й вік батареї впливають на її деградацію.

Компанія Tesla, яка вже понад десять років є лідером на ринку електромобілів, поділилася цікавою статистикою щодо довговічності своїх акумуляторів, розповідає 24 Канал. Ці дані можуть стати важливими для власників електрокарів, адже вони пояснюють, чому батареї втрачають ємність і як це впливає на вторинний ринок електромобілів.

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Tesla у своєму звіті повідомила, що в середньому їхні електромобілі проходять понад 321 000 кілометрів, перш ніж ємність батареї знижується до 80% від початкового рівня. Однак у Європі, де середньорічний пробіг становить близько 24 100 кілометрів, батареї досягають цього порогу вже після 241 000 кілометрів.

Це свідчить про те, що не лише відстань, яку проїжджає автомобіль, а й час використання відіграють ключову роль у деградації акумуляторів. Незалежно від того, чи їздить американський власник 32 200 кілометрів на рік протягом 10 років, чи європейський – 24 100 кілометрів за той самий період, результат однаковий: втрата 20% ємності батареї .

Цікаво, що Tesla вважає, що після 10 років експлуатації та пробігу в 321 000 кілометрів (або 200 000 миль) більшість власників захочуть оновити свій автомобіль. Проте є проблема: вторинний ринок електромобілів не зможе повноцінно розвиватися, якщо поріг деградації батареї залишиться на рівні 200 000 миль, особливо з урахуванням того, що гарантія на батареї Tesla становить лише 8 років.

У США середній вік автомобілів на дорогах уже наближається до 13 років, тож компанії потрібно працювати над подовженням терміну служби батарей та збільшенням гарантійного періоду.

Для власників електромобілів це означає, що потрібно враховувати не лише те, скільки кілометрів вони проїжджають, а й загальний вік автомобіля. А для ринку в цілому це сигнал, що подовження терміну служби батарей і гарантійного періоду може стати ключовим фактором для популяризації електрокарів, особливо на вторинному ринку.

Конкуренти використовують слабке місце Tesla

На цьому тлі китайські компанії, такі як CATL (найбільший виробник батарей у світі), уже роблять кроки вперед. CATL співпрацює з виробником електромобілів NIO, щоб стандартизувати 15-річний термін служби батарей із втратою ємності не більше ніж на 15%. Деякі нові продукти CATL для систем зберігання енергії вже мають гарантію на 12, 15 і навіть 20 років. Це може стати орієнтиром для всієї індустрії.

Чи піде Tesla цим шляхом? Поки що невідомо. Наразі компанія завершує будівництво власного заводу з виробництва LFP-батарей у США, де використовуватиметься обладнання від CATL. Це може не лише знизити вартість електромобілів Tesla на американському ринку, а й дозволити подовжити гарантійний термін для батарей у майбутніх моделях.