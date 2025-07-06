Компания Tesla, которая уже более десяти лет является лидером на рынке электромобилей, поделилась интересной статистикой по долговечности своих аккумуляторов, рассказывает 24 Канал. Эти данные могут стать важными для владельцев электрокаров, ведь они объясняют, почему батареи теряют емкость и как это влияет на вторичный рынок электромобилей.

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Tesla в своем отчете сообщила, что в среднем их электромобили проходят более 321 000 километров, прежде чем емкость батареи снижается до 80% от начального уровня. Однако в Европе, где среднегодовой пробег составляет около 24 100 километров, батареи достигают этого порога уже после 241 000 километров.

Это свидетельствует о том, что не только расстояние, которое проезжает автомобиль, но и время использования играют ключевую роль в деградации аккумуляторов. Независимо от того, ездит ли американский владелец 32 200 километров в год в течение 10 лет, или европейский – 24 100 километров за тот же период, результат одинаковый: потеря 20% емкости батареи.

Интересно, что Tesla считает, что после 10 лет эксплуатации и пробега в 321 000 километров (или 200 000 миль) большинство владельцев захотят обновить свой автомобиль. Однако есть проблема: вторичный рынок электромобилей не сможет полноценно развиваться, если порог деградации батареи останется на уровне 200 000 миль, особенно с учетом того, что гарантия на батареи Tesla составляет всего 8 лет.

В США средний возраст автомобилей на дорогах уже приближается к 13 годам, поэтому компании нужно работать над продлением срока службы батарей и увеличением гарантийного периода.

Для владельцев электромобилей это означает, что нужно учитывать не только то, сколько километров они проезжают, но и общий возраст автомобиля. А для рынка в целом это сигнал, что продление срока службы батарей и гарантийного периода может стать ключевым фактором для популяризации электрокаров, особенно на вторичном рынке.

Конкуренты используют слабое место Tesla

На этом фоне китайские компании, такие как CATL (крупнейший производитель батарей в мире), уже делают шаги вперед. CATL сотрудничает с производителем электромобилей NIO, чтобы стандартизировать 15-летний срок службы батарей с потерей емкости не более чем на 15%. Некоторые новые продукты CATL для систем хранения энергии уже имеют гарантию на 12, 15 и даже 20 лет. Это может стать ориентиром для всей индустрии.

Пойдет ли Tesla по этому пути? Пока неизвестно. Сейчас компания завершает строительство собственного завода по производству LFP-батарей в США, где будет использоваться оборудование от CATL. Это может не только снизить стоимость электромобилей Tesla на американском рынке, но и позволить продлить гарантийный срок для батарей в будущих моделях.