Реакция рынка

Во вторник неудачный старт Robotaxi спровоцировал падение акций Tesla более чем на четыре процента, что составляет почти 15 долларов за один день. Это снижение произошло после появления в сети видеороликов, которые показывают, как беспилотные такси, что до сих пор имеют на борту человеческих "мониторов безопасности", нарушают правила дорожного движения и осуществляют непредсказуемые маневры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Смотрите также Регуляторы взялись за роботакси Tesla уже через день после его запуска: что с ним не так

Один из самых вирусных инцидентов с роботакси демонстрирует, как автомобиль неоднократно тормозит вблизи полицейских машин, проезжает перекресток на красный свет и выезжает на встречную полосу. И все это всего за 20 минут видеозаписи, сделанной пассажиром на заднем сиденье.

Еще одно видео вызывает не меньшее беспокойство: руль Model Y постоянно дергается вперед-назад, преодолевая перекресток, прежде чем автомобиль пересекает двойную сплошную линию.

Эти видеозаписи не остались незамеченными. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) подтвердила, что ей известно о таких случаях, и она уже изучает ситуацию.

Критическая роль роботакси для инвесторов

Аналитик RBC Capital Markets Том Нараян, который ранее был сторонником Tesla, отметил в своей инвесторской колонке для MarketWatch, что присутствие человеческих мониторов безопасности и дистанционных водителей в запуске Robotaxi стало неприятным сюрпризом для акционеров, которые рассчитывали на революционную демонстрацию автономности.

По словам Нараяна, роботакси имеют решающее значение для инвестиционного кейса Tesla. Если бы компания смогла доказать акционерам и миру, что ее возможности автономного вождения не хуже конкурентов, это позволило бы ей опередить другие компании как в сфере беспилотных такси, так и на рынке электромобилей в целом. Однако, учитывая текущее состояние дел, это представляется маловероятным.

Стоит отметить, что конкурент Tesla, компания Waymo, значительно опережает ее, расширяя свои услуги автономных перевозок от города к городу. Хотя Waymo также сталкивается с собственными проблемами, например инцидент, где велосипедист был травмирован в результате столкновения с двумя роботакси Waymo, компания на несколько лет обогнала Илона Маска, сделав это без громких и пафосных заявлений.

Как акции падали раньше

Напомним, в январе 2025 года после инаугурации Дональда Трампа и назначения Илона Маска главой Департамента правительственной эффективности (DOGE), акции Tesla начали падать. Сначала было зафиксировано снижение стоимости акций на 15,43% – до 222,15 доллара за штуку. Это привело к потере рыночной капитализации на 130 миллиардов долларов. Причина – негативное восприятие политической роли Маска, что контрастирует с экологическим имиджем Tesla. Кроме того, начались протесты "Tesla Takedown", бойкот продукции компании и массовый вандализм против ее электромобилей.

В феврале акции падают на 28%, что стало худшим месяцем для компании с декабря 2022 года. В Европе продажи машин упали на 45%, а в Германии – на 60%, а впоследствии еще больше. Причина – вмешательство Маска в выборы в Европе, поддержка ультраправых партий, разрушение правительственных институтов в США, массовые увольнения людей. Это привело к антимасковским настроениям и дальнейшему бойкоту Tesla, как его главной компании.

Падение акций повторялось в марте и апреле. Например, за один день в марте компания потеряла еще 15%, что стало худшим падением с сентября 2020, а общая потеря с декабря составила более 50%, уничтожив более 800 миллиардов рыночной капитализации. К причинам добавились тарифы Трампа, которые угрожают повысить затраты на производство.