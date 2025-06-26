Реакція ринку

У вівторок невдалий старт Robotaxi спровокував падіння акцій Tesla більш ніж на чотири відсотки, що становить майже 15 доларів за один день. Це зниження відбулося після появи в мережі відеороликів, які показують, як безпілотні таксі, що досі мають на борту людських "моніторів безпеки", порушують правила дорожнього руху та здійснюють непередбачувані маневри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Один із найбільш вірусних інцидентів з роботаксі демонструє, як автомобіль неодноразово гальмує поблизу поліцейських машин, проїжджає перехрестя на червоне світло та виїжджає на зустрічну смугу. І все це лише за 20 хвилин відеозапису, зробленого пасажиром на задньому сидіння.

Ще одне відео викликає не менше занепокоєння: кермо Model Y постійно смикається вперед-назад, долаючи перехрестя, перш ніж автомобіль перетинає подвійну суцільну лінію.

Ці відеозаписи не залишилися непоміченими. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) підтвердила, що їй відомо про такі випадки, і вона вже вивчає ситуацію.

Критична роль роботаксі для інвесторів

Аналітик RBC Capital Markets Том Нараян, який раніше був прихильником Tesla, зазначив у своїй інвесторській колонці для MarketWatch, що присутність людських моніторів безпеки та дистанційних водіїв у запуску Robotaxi стала неприємним сюрпризом для акціонерів, які розраховували на революційну демонстрацію автономності.

За словами Нараяна, роботаксі мають вирішальне значення для інвестиційного кейсу Tesla. Якби компанія змогла довести акціонерам та світу, що її можливості автономного водіння є не гіршими за конкурентів, це дозволило б їй випередити інші компанії як у сфері безпілотних таксі, так і на ринку електромобілів загалом. Проте, з огляду на поточний стан справ, це видається малоймовірним.

Варто зазначити, що конкурент Tesla, компанія Waymo, значно випереджає її, розширюючи свої послуги автономних перевезень від міста до міста. Хоча Waymo також стикається з власними проблемами, як-от інцидент, де велосипедист був травмований внаслідок зіткнення з двома роботаксі Waymo, компанія на кілька років обігнала Ілона Маска, зробивши це без гучних і пафосних заяв.

Як акції падали раніше

Нагадаємо, у січні 2025 року після інавгурації Дональда Трампа та призначення Ілона Маска головою Департаменту урядової ефективності (DOGE), акції Tesla почали падати. Спочатку було зафіксовано зниження вартості акцій на 15,43% – до 222,15 долара за штуку. Це призвело до втрати ринкової капіталізації на 130 мільярдів доларів. Причина – негативне сприйняття політичної ролі Маска, що контрастує з екологічним іміджем Tesla. Крім того, почалися протести "Tesla Takedown", бойкот продукції компанії і масовий вандалізм проти її електромобілів.

У лютому акції падають на 28%, що стало найгіршим місяцем для компанії з грудня 2022 року. У Європі продажі машин упали на 45%, а в Німеччині – на 60%, а згодом ще більше. Причина – втручання Маска у вибори в Європі, підтримка ультраправих партій, руйнування урядових інституцій у США, масові звільнення людей. Це призвело до антимасківських настроїв та подальшого бойкоту Tesla, як його головної компанії.

Падіння акцій повторювалось у березні та квітні. Наприклад, за один день у березні компанія втратила ще 15%, що стало найгіршим падінням з вересня 2020 року, а загальна втрата з грудня склала понад 50%, знищивши понад 800 мільярдів ринкової капіталізації. До причин додалися тарифи Трампа, які загрожують підвищити витрати на виробництво.