В Telegram з'явився інструмент для створення стікерів з будь-яких зображень: як він працює

Telegram запустив нову функцію, яка дозволяє користувачам без особливих зусиль створювати стікери із зображень у застосунку. Нещодавно представлений редактор дозволяє користувачам персоналізувати стікери, додаючи до них текст, анімацію та різні графічні елементи.

За допомогою нового редактора користувачі можуть легко обрізати фрагменти фото, стерти або відновити певні сегменти зображення, а також вкласти їх у класичну білу рамку, інформує 24 Канал. Створені наклейки можна швидко поширювати в мережі або додати до власної колекції для розповсюдження.

Читайте на сайті Telegram запровадив програму монетизації для власників каналів

Як все працює

Створення стікера – це простий процес: користувачам просто потрібно натиснути на іконку "+" у розділі стікерів в області введення повідомлення.



Створюємо власні стікери / Фото Telegram

В міру додавання стікерів до колекції, користувачам буде представлений список відповідних емодзі, згенерованих за допомогою аналізу зображень з використанням алгоритмів штучного інтелекту.

Важливо Народний депутат назвав умови для можливого блокування Telegram в Україні

Щобільше, ця нова функція легко інтегрується з пошуковою системою Telegram, що полегшує обмін стікерами, які відповідають емодзі, що використовуються в повідомленнях.