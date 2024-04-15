С помощью нового редактора пользователи могут легко обрезать фрагменты фото, стереть или восстановить определенные сегменты изображения, а также вложить их в классическую белую рамку, информирует 24 Канал. Созданные наклейки можно быстро распространять в сети или добавить в собственную коллекцию для распространения.

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Как все работает

Создание стикера – это простой процесс: пользователям просто нужно нажать на иконку "+" в разделе стикеров в области ввода сообщения.



Создаем собственные стикеры / Фото Telegram

По мере добавления стикеров в коллекцию, пользователям будет представлен список соответствующих эмодзи, сгенерированных с помощью анализа изображений с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

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Более того, эта новая функция легко интегрируется с поисковой системой Telegram, что облегчает обмен стикерами, которые соответствуют эмодзи, используемых в сообщениях.