Возможность для заработка доступна для владельцев каналов, которые имеют базу подписчиков от 1000 пользователей и более, информирует 24 Канал.

А тем временем Местным органам власти могут запретить использовать Telegram

Как это работает

Программа монетизации предлагает гибкость в использовании вознаграждений. Владельцы каналов могут выводить заработанные средства без каких-либо комиссионных сборов. Кроме того, они могут использовать свои вознаграждения для различных целей, таких как финансирование рекламы в Telegram, приобретение коллекционных адресов или участие в розыгрышах премиум-подписки.

Подробную информацию о статистике доходов от рекламы можно получить в настройках канала, в частности в разделе "Статистика" > "Монетизация". Вскоре процесс вывода вознаграждений будет упрощен с помощью платформы Fragment.

Реклама в Telegram

Рекламу в Telegram-каналах можно размещать с помощью Toncoin – криптовалюты, работающей на блокчейне TON. Блокчейн TON, как сообщают разработчики, имеет ряд преимуществ, среди которых низкая комиссия за транзакции, быстрая обработка транзакций и поддержка значительного объема транзакций в секунду.

При создании объявлений владельцы каналов могут свободно определять конкретные каналы для размещения и видимости.

Стоит отметить, что реклама на основе блокчейна TON пока недоступна для просмотра пользователям в некоторых странах, в частности в России, Украине, Палестине и Израиле, о чем Telegram сообщил в недавнем пресс-релизе.

В Telegram отмечают, что их подход к рекламе отличается от традиционных платформ. Реклама демонстрируется исключительно в крупных публичных каналах и не интегрируется в частные чаты пользователей, списки чатов или другие экраны приложений.

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Кроме того, Telegram воздерживается от использования персональных данных для таргетирования рекламы. Содержание рекламных объявлений определяется исключительно характером соответствующих каналов, где они отображаются. Соответственно, владельцы каналов получают надлежащую компенсацию за показы рекламы.