Можливість для заробітку доступна для власників каналів, які мають базу підписників від 1000 користувачів і більше, інформує 24 Канал.

А тим часом Місцевим органам влади можуть заборонити використовувати Telegram

Як це працює

Програма монетизації пропонує гнучкість у використанні винагород. Власники каналів можуть виводити зароблені кошти без жодних комісійних зборів. Крім того, вони можуть використовувати свої винагороди для різних цілей, таких як фінансування реклами в Telegram, придбання колекційних адрес або участь у розіграшах преміум-підписки.

Детальну інформацію про статистику доходів від реклами можна отримати в налаштуваннях каналу, зокрема в розділі "Статистика" > "Монетизація". Незабаром процес виведення винагород буде спрощено за допомогою платформи Fragment.

Реклама в Telegram

Рекламу в Telegram-каналах можна розміщувати за допомогою Toncoin – криптовалюти, що працює на блокчейні TON. Блокчейн TON, як повідомляють розробники, має низку переваг, серед яких низька комісія за транзакції, швидка обробка транзакцій та підтримка значного обсягу транзакцій в секунду.

При створенні оголошень власники каналів можуть вільно визначати конкретні канали для розміщення та видимості.

Варто зазначити, що реклама на основі блокчейну TON наразі недоступна для перегляду користувачам у деяких країнах, зокрема в Росії, Україні, Палестині та Ізраїлі, про що Telegram повідомив у нещодавньому прес-релізі.

В Telegram наголошують, що їх підхід до реклами відрізняється від традиційних платформ. Реклама демонструється виключно у великих публічних каналах і не інтегрується в приватні чати користувачів, списки чатів або інші екрани додатків.

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Крім того, Telegram утримується від використання персональних даних для таргетування реклами. Зміст рекламних оголошень визначається виключно характером відповідних каналів, де вони відображаються. Відповідно, власники каналів отримують належну компенсацію за покази реклами.