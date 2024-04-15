За допомогою нового редактора користувачі можуть легко обрізати фрагменти фото, стерти або відновити певні сегменти зображення, а також вкласти їх у класичну білу рамку, інформує 24 Канал. Створені наклейки можна швидко поширювати в мережі або додати до власної колекції для розповсюдження.

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Як все працює

Створення стікера – це простий процес: користувачам просто потрібно натиснути на іконку "+" у розділі стікерів в області введення повідомлення.



Створюємо власні стікери / Фото Telegram

В міру додавання стікерів до колекції, користувачам буде представлений список відповідних емодзі, згенерованих за допомогою аналізу зображень з використанням алгоритмів штучного інтелекту.

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Щобільше, ця нова функція легко інтегрується з пошуковою системою Telegram, що полегшує обмін стікерами, які відповідають емодзі, що використовуються в повідомленнях.