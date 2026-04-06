Один шматок моху допоміг розкрити справу про розкрадання могил

У США незвичайний доказ допоміг слідчим довести провину працівників кладовища. Невеликий зразок моху став ключем до встановлення часу злочину і зв’язку між місцями поховань.

Історія, що почалася ще у 2009 році на кладовищі Burr Oak поблизу Чикаго, отримала нове наукове пояснення. Тоді слідчі звинуватили працівників кладовища у розкопуванні старих могил, переміщенні останків і повторному продажі місць для поховання. Про це пише Science alert.

Як мох допоміг викрити злочин?

За даними слідства, було незаконно ексгумовано приблизно 1500 кісток щонайменше 29 осіб. Рештки переміщували в іншу частину території кладовища, яка займає близько 150 акрів.

Ключову роль у справі відіграв несподіваний доказ – невеликий шматок моху, знайдений разом із людськими останками на глибині близько 20 сантиметрів. Для аналізу його передали ботанікам, зокрема фахівцю Matt von Konrat з Музею природничої історії.

Вчені визначили, що це вид Fissidens taxifolius. Важливо, що в місці повторного поховання цей мох не ріс. Натомість його знайшли в іншій частині кладовища – там, де, ймовірно, спочатку знаходилися могили. Це допомогло встановити зв’язок між двома локаціями.

Однак для суду цього було недостатньо – потрібно було довести, коли саме відбулося переміщення. Обвинувачені стверджували, що злочини могли статися ще до їхнього працевлаштування.

Як говориться на сторінці Oxford academic, вирішальним стало дослідження стану моху. Як пояснюють науковці, навіть після висихання такі рослини можуть частково зберігати метаболічну активність. З часом вона знижується, що дозволяє приблизно визначити, коли мох був пошкоджений або переміщений.

Дослідники проаналізували хлорофіл – пігмент, який відповідає за фотосинтез. Його кількість зменшується у процесі розкладання. Порівнюючи зразок із іншими, відомого віку, вони змогли оцінити його "свіжість".

Результати показали, що моху було лише один-два роки. Це означало, що він був переміщений саме в той період, коли підозрювані працювали на кладовищі. Такий висновок спростував їхні алібі.

У підсумку, у 2015 році чотирьох працівників визнали винними у нарузі над людськими останками.

Хоча залучення експертів у кримінальних справах – звична практика для FBI, використання моху як ключового доказу трапляється рідко. Дослідники з’ясували, що за останнє століття подібні рослини використовувалися лише приблизно у десятку кримінальних справ.

Науковці вважають, що цей випадок може змінити підхід до розслідувань. Мікроскопічні рослини, які часто залишаються поза увагою, здатні дати важливу інформацію і допомогти розкрити злочини.