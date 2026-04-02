Морські археологи виявили на дні гавані Копенгаген уламки данського військового корабля Dannebroge, який затонув понад два століття тому під час Битва при Копенгагені. Судно було знищене флотом під командуванням Гораціо Нельсон у 1801 році. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Секрет слухняності: вчені знайшли ідеальну тактику, яка змусить собак виконувати усі команди

Що відомо про знайдений корабель і чому його досліджують терміново?

Роботи ведуться на глибині близько 15 метрів у складних умовах – майже повна відсутність видимості та товстий шар осаду значно ускладнюють дослідження. До того ж археологи обмежені в часі: місце розкопок незабаром стане частиною масштабного будівельного проєкту.

Дослідження очолює Viking Ship Museum, який оголосив про відкриття саме в річницю битви – через 225 років після подій. За словами фахівців, знахідка має велике значення для національної історії Данії.

Під час самої битви британський флот атакував данські кораблі, що утворювали оборонну лінію біля входу в гавань. Бій тривав кілька годин і призвів до значних втрат з обох сторін. Його метою було змусити Данію вийти з союзу північних держав, до якого входили також Росія, Пруссія та Швеція.

У центрі протистояння опинився флагман Dannebroge довжиною близько 48 метрів під командуванням Ольферта Фішера. Саме він став головною ціллю британського флоту. Корабель зазнав сильного артилерійського обстрілу, після чого на борту спалахнула пожежа. Згодом судно дрейфувало і вибухнуло, створивши потужний звук, який було чути по всьому місту.

Археологи вже виявили на місці аварії гармати, елементи уніформи, знаки розрізнення, взуття, пляшки та навіть частину людської щелепи. Ймовірно, вона належить одному з членів екіпажу, які зникли безвісти під час бою.

Дослідники зазначають, що знахідки допоможуть краще зрозуміти реальні умови морських боїв того часу. Основну небезпеку для екіпажу становили не лише ядра, а й уламки деревини, які розліталися всередині корабля після влучань.

Ідентифікацію судна підтверджують кілька факторів. Розміри знайдених дерев’яних конструкцій відповідають історичним кресленням, а дендрохронологічний аналіз деревини вказує на період будівництва корабля.

Розкопки відбуваються на території майбутнього проєкту Lynetteholm – штучного острова, де планують створити новий житловий район до 2070 року. Саме тому археологи намагаються якнайшвидше дослідити місце, перш ніж його змінять будівельні роботи.

Попри складні умови, дослідження вже дозволяє по-новому поглянути на події, які стали важливою частиною історії Данії і досі залишаються в національній пам’яті.