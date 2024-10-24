Як знайти найкраще розташування для вашого Wi-Fi, щоб отримати максимум від домашнього інтернету

Якщо ви помічаєте, що ваш Wi-Fi погано працює, знижуючи кількість поділок і гальмуючи процес завантаження сторінок, то вам можуть знадобитися кілька порад з кращого розміщення роутера. Так само ви можете використати їх, якщо переїжджаєте до нового помешкання, чи в будь-якій іншій схожій ситуації.

Починайте з центру

Щоб забезпечити рівномірне покриття сигналом, розмістіть роутер ближче до центру помешкання. Оскільки Wi-Fi поширюється в усі боки, таке розташування зменшить кількість "мертвих зон", спричинених відстанню або товстими стінами. Якщо ж деякі ділянки все-таки лишаться без сигналу, ви завжди можете додати повторювач, який буде отримувати інтернет від джерела й роздавати його з другого роутера.

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Розмістіть маршрутизатор якомога вище

Встановлення роутера на висоті, наприклад, на полиці чи під стелею, мінімізує перешкоди між точкою доступу та вашими пристроями. Це правило діє за аналогією з високими сигнальними вежами, що покращують розповсюдження сигналу.

Врахуйте розташування кабелю від провайдера

Якщо ваш інтернет-провайдер проводить WAN-кабель безпосередньо до роутера, плануйте розміщення так, щоб не довелося тягнути дроти по всій кімнаті. Якщо ваш роутер стоїть посеред вітальні, це може означати, що кабель доведеться ховати або прокладати по кутах і стінах.

Зверніть краще увагу на вікна. Наявність вікна біля маршрутизатора означає, що ви можете прокласти якомога більшу частину WAN-кабелю від провайдера за межами вашого будинку й використовувати всередині лише ту довжину, яка вам необхідна. Так ви мінімізуєте імовірність пошкодження, наприклад, внаслідок постійного ходіння по дроту чи затискання його дверима.

Остерігайтеся перешкод

Електроприлади, як-от мікрохвильові печі, радіоняні чи бездротові камери, можуть негативно впливати на Wi-Fi сигнал. Особливо це стосується старих моделей роутерів. Уникайте розміщення маршрутизатора біля кухонної техніки чи електроніки, яка може спричиняти перебої.

Перевірте сигнал перед встановленням

Якщо ви вважаєте, що знайшли ідеальне місце для вашого Wi-Fi роутера, дістаньте свій телефон, встановіть Wi-Fi Analyzer, якщо ви використовуєте Android, або nOversight WiFi Analyzer, якщо ви використовуєте iOS, і просто пройдіться по будинку. Ці програми можуть повідомляти про рівень сигналу Wi-Fi в режимі реального часу набагато точніше, ніж зазвичай показує ваш телефон або комп'ютер.

Перевірка сигналу перед остаточним встановленням гарантує, що ви охопили всі куточки будинку, перш ніж встановити роутер назавжди. Це може врятувати вас від непотрібного свердління або необхідності переміщення вже встановленого маршрутизатора.

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Порухайте антени

Нахил антен роутера можуть впливати на якість сигналу Wi-Fi. Це пов’язано з тим, що антени створюють радіохвилі певної форми, і правильне налаштування допоможе краще охопити простір.

Як орієнтація антен впливає на сигнал: