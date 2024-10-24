Начинайте с центра

Чтобы обеспечить равномерное покрытие сигналом, разместите роутер ближе к центру помещения. Поскольку Wi-Fi распространяется во все стороны, такое расположение уменьшит количество "мертвых зон", вызванных расстоянием или толстыми стенами. Если же некоторые участки все-таки останутся без сигнала, вы всегда можете добавить повторитель, который будет получать интернет от источника и раздавать его со второго роутера.

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Разместите маршрутизатор как можно выше

Установка роутера на высоте, например, на полке или под потолком, минимизирует препятствия между точкой доступа и вашими устройствами. Это правило действует по аналогии с высокими сигнальными башнями, что улучшают распространение сигнала.

Учтите расположение кабеля от провайдера

Если ваш интернет-провайдер проводит WAN-кабель непосредственно к роутеру, планируйте размещение так, чтобы не пришлось тянуть провода по всей комнате. Если ваш роутер стоит посреди гостиной, это может означать, что кабель придется прятать или прокладывать по углам и стенам.

Обратите лучше внимание на окна. Наличие окна возле маршрутизатора означает, что вы можете проложить как можно большую часть WAN-кабеля от провайдера за пределами вашего дома и использовать внутри лишь ту длину, которая вам необходима. Так вы минимизируете вероятность повреждения, например, вследствие постоянного хождения по проводу или зажимания его дверью.

Остерегайтесь препятствий

Электроприборы, например микроволновые печи, радионяни или беспроводные камеры, могут негативно влиять на Wi-Fi сигнал. Особенно это касается старых моделей роутеров. Избегайте размещения маршрутизатора у кухонной техники или электроники, которая может вызывать перебои.

Проверьте сигнал перед установкой

Если вы считаете, что нашли идеальное место для вашего Wi-Fi роутера, достаньте свой телефон, установите Wi-Fi Analyzer, если вы используете Android, или nOversight WiFi Analyzer, если вы используете iOS, и просто пройдитесь по дому. Эти приложения могут сообщать об уровне сигнала Wi-Fi в режиме реального времени гораздо точнее, чем обычно показывает ваш телефон или компьютер.

Проверка сигнала перед окончательной установкой гарантирует, что вы охватили все уголки дома, прежде чем установить роутер навсегда. Это может спасти вас от ненужного сверления или необходимости перемещения уже установленного маршрутизатора.

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Пошевелите антенны

Наклон антенн роутера могут влиять на качество сигнала Wi-Fi. Это связано с тем, что антенны создают радиоволны определенной формы, и правильная настройка поможет лучше охватить пространство.

Как ориентация антенн влияет на сигнал: