Ви "вбиваєте" свій комп'ютер ігноруючи ці чотири проблеми

Утримання комп'ютера чи ноутбука в робочому стані протягом тривалого часу вимагає більше, ніж простого встановлення оновлень. Хоча епоха твердотільних накопичувачів (SSD) зробила техніку надійнішою, ігнорування базового обслуговування неминуче призводить до проблем.

Навіть дрібні повсякденні звички можуть спровокувати програмні збої або серйозні апаратні поломки, ремонт яких з часом стає дедалі складнішим через відсутність запчастин. 24 Канал з посиланням на Pocket Lint розповідає про чотири важливі аспекти догляду за комп'ютером чи ноутбуком, які не варто ігнорувати.

Як користувачі скорочують життя своїх комп'ютерів?

Чому пил не варто недооцінювати

Пил часто сприймають лише як естетичну проблему, проте для електроніки це серйозна загроза. Накопичуючись на вентиляційних отворах та внутрішніх компонентах, бруд блокує циркуляцію повітря, створюючи ефект теплоізоляції.

Коли температура всередині корпусу регулярно перевищує 80°C, це загрожує нестабільністю системи та пошкодженням "заліза". Крім того, постійний гул вентиляторів, що намагаються охолодити перегріту систему, створює зайвий дискомфорт.



Для власників стаціонарних ПК важливо відкривати корпус хоча б один-два рази на рік для очищення компонентів. Це не лише покращить охолодження, а й знизить ризик статичного розряду.

Важливо! Під час чистки важливо знеструмити пристрій, торкатися лише заземлених поверхонь, а плати очищати стисненим повітрям або електричною повітродувкою, не торкаючись їх пальцями. Балони зі стисненим повітрям не можна сильно нахиляти, щоб рідкий газ не потрапив на електроніку.

До речі, периферія також страждає: клавіатура, забита крихтами, з часом просто перестане реагувати на натискання, тож її чистити також потрібно. Мишка теж припадає пилом, сенсор може забруднюватися, як і накладки для ковзання, тож їх теж періодично потрібно чистити.

Як продовжити життя OLED-екранів

Дисплеї на органічних світлодіодах (OLED) забезпечують еталонну якість зображення та контрастність, але мають вразливе місце – органічну основу, яка з часом деградує. Чим довше екран увімкнений, тим швидше зношуються пікселі.

Для подовження терміну служби варто налаштувати автоматичне вимкнення дисплея через 3–5 хвилин бездіяльності.

Інша проблема – вигорання статичних елементів інтерфейсу, таких як панель завдань або вкладки браузера. Щоб мінімізувати ризик, слід обирати темні теми оформлення та уникати тривалого відображення однієї й тієї ж картинки.

Корисна порада! Якщо ж ви працюєте з дому й екран постійно активний, краще надати перевагу технологіям LCD або mini-LED, оскільки незначне вигорання на OLED може з'явитися вже за кілька років.

Недбале транспортування ноутбука може коштувати дорого

Сучасні лептопи з металу та міцного пластику здаються витривалими, але вони вразливі до прихованих пошкоджень. Небезпеку становлять не лише падіння, а й постійний тиск або тряска. Це може призвести до відшарування клею, послаблення кріплень або надмірного вигину крихких деталей.

Найвразливішим елементом є екран: виробники часто роблять кришки надто тонкими, жертвуючи міцністю заради дизайну.



Щоб уникнути тріщин, битих пікселів чи від'єднання шлейфів, не можна класти важкі предмети поверх закритого ноутбука. Під час подорожей у валізі чи рюкзаку слід розміщувати пристрій так, щоб інші речі не тиснули на нього при зміщенні.

Велосипедистам та користувачам персонального електротранспорту не варто возити лептоп у зовнішніх кишенях, які беруть на себе основний удар при падінні.

Необережний розгін системи (оверклокінг) може зашкодити комп'ютеру

Процесори та відеокарти зазвичай працюють на безпечних частотах, встановлених заводом. Геймери часто використовують спеціальні утиліти для підвищення продуктивності, що саме по собі є прийнятним, якщо робити це обережно. Проте надмірно агресивні налаштування у поєднанні зі слабкою системою охолодження або високою температурою в кімнаті можуть призвести до перегріву.

Вимогливі ігри, наприклад Cyberpunk 2077, і так максимально навантажують систему. Тому при розгоні обов'язково слід використовувати програми моніторингу температур, такі як HWiNFO, Nvidia app або "Диспетчер завдань".

Якщо показники стають критичними, необхідно або знизити налаштування розгону, або модернізувати систему охолодження, встановивши потужнішу систему рідинного охолодження (AIO) чи додаткові вентилятори.