Золото на смітнику: вчені навчилися добувати дорогоцінний метал з електроніки

Дослідники зі ETH Zurich запропонували новий спосіб видобутку золота зі старої електроніки. Вони використали побічний продукт молочної промисловості, щоб ефективно витягати дорогоцінний метал із комп’ютерних плат без агресивної хімії.

Старі комп’ютери, сервери та ноутбуки містять невеликі кількості дорогоцінних металів, зокрема золота, яке використовується в електронних схемах. Ці елементи заховані в шарах пластику та скловолокна, що ускладнює їхнє вилучення після завершення терміну служби пристроїв. Про це пише indian defence review.

Як із харчових відходів отримують золото з електроніки?

Зазвичай переробка електронних відходів передбачає подрібнення обладнання та обробку при високих температурах або з використанням агресивних хімікатів. Такі методи споживають багато енергії та створюють небезпечні відходи.

Команда вчених зі ETH Zurich під керівництвом Рафаеле Мецценга вирішила знайти більш екологічний підхід. Вони звернули увагу на сироватку – рідкий побічний продукт виробництва сиру, який часто вважається маловартісним відходом.

Як пише Sciencealert, у ході досліджень вчені з’ясували, що білки сироватки можна перетворити на спеціальний матеріал, здатний захоплювати дорогоцінні метали. Після хімічної обробки білки формують мікроскопічні волокна, які об’єднуються в пористу структуру – своєрідну губку.

Ця білкова "губка" має велику площу поверхні та ефективно взаємодіє з металевими іонами. Щоб запустити процес, металеві частини комп’ютерних плат спочатку розчиняють у кислоті, перетворюючи їх на іонний розчин. Після цього губку занурюють у рідину, де вона вибірково зв’язує саме іони золота.

У результаті експерименту з 20 материнськими платами дослідники отримали невеликий злиток вагою близько 450 міліграмів. Аналіз показав, що це золото 22 карати з чистотою приблизно 91%, з незначною домішкою міді.

Після поглинання металів губку нагрівають, щоб виділити золото у вигляді частинок, які потім можна переплавити у злиток. Хоча сама губка при цьому руйнується, її виготовлення залишається дешевим, адже сировина – це відходи молочної промисловості.

За словами дослідників, вартість отриманого золота значно перевищує витрати на виробництво білкового матеріалу.

Окрім золота, метод потенційно можна адаптувати для видобутку інших цінних металів, таких як платина чи паладій, які також використовуються в електроніці. Для цього достатньо змінити умови формування білкової структури.

Дослідники також працюють над удосконаленням процесу, щоб зробити його ще більш екологічним – зокрема, повторно використовувати кислотні розчини. Такий підхід дозволяє поєднати переробку електронних і харчових відходів у єдину замкнену систему.

На думку команди, технологія вже готова до масштабування і може зацікавити компанії, що займаються переробкою електроніки. Вона відкриває можливість ефективніше використовувати ресурси, які раніше просто втрачалися разом із відходами.