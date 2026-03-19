Старые компьютеры, серверы и ноутбуки содержат небольшие количества драгоценных металлов, в частности золота, которое используется в электронных схемах. Эти элементы спрятаны в слоях пластика и стекловолокна, что затрудняет их извлечение после завершения срока службы устройств. Об этом пишет indian defence review.

Как из пищевых отходов получают золото из электроники?

Обычно переработка электронных отходов предусматривает измельчение оборудования и обработку при высоких температурах или с использованием агрессивных химикатов. Такие методы потребляют много энергии и создают опасные отходы.

Команда ученых из ETH Zurich под руководством Рафаэле Мецценга решила найти более экологичный подход. Они обратили внимание на сыворотку – жидкий побочный продукт производства сыра, который часто считается малосерьезным отходом.

Как пишет Sciencealert, в ходе исследований ученые выяснили, что белки сыворотки можно превратить в специальный материал, способный захватывать драгоценные металлы. После химической обработки белки формируют микроскопические волокна, которые объединяются в пористую структуру – своеобразную губку.

Эта белковая "губка" имеет большую площадь поверхности и эффективно взаимодействует с металлическими ионами. Чтобы запустить процесс, металлические части компьютерных плат сначала растворяют в кислоте, превращая их в ионный раствор. После этого губку погружают в жидкость, где она избирательно связывает именно ионы золота.

В результате эксперимента с 20 материнскими платами исследователи получили небольшой слиток весом около 450 миллиграммов. Анализ показал, что это золото 22 карата с чистотой примерно 91%, с незначительной примесью меди.

После поглощения металлов губку нагревают, чтобы выделить золото в виде частиц, которые потом можно переплавить в слиток. Хотя сама губка при этом разрушается, ее изготовление остается дешевым, ведь сырье – это отходы молочной промышленности.

По словам исследователей, стоимость полученного золота значительно превышает затраты на производство белкового материала.

Кроме золота, метод потенциально можно адаптировать для добычи других ценных металлов, таких как платина или палладий, которые также используются в электронике. Для этого достаточно изменить условия формирования белковой структуры.

Исследователи также работают над усовершенствованием процесса, чтобы сделать его еще более экологичным – в частности, повторно использовать кислотные растворы. Такой подход позволяет совместить переработку электронных и пищевых отходов в единую замкнутую систему.

По мнению команды, технология уже готова к масштабированию и может заинтересовать компании, занимающиеся переработкой электроники. Она открывает возможность эффективнее использовать ресурсы, которые ранее просто терялись вместе с отходами.