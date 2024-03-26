Як підключити Apple Watch до нового iPhone

Якщо ви перейшли на новий iPhone, але ваш Apple Watch все ще сполучений зі старим телефоном, є кілька варіантів, як об'єднати пристрої.

Далі ми пропонуємо розглянути поради, які підготував 24 Канал. Вони допоможуть створити пару між вашим Apple Watch і новим iPhone.

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Використовуйте автоматичну передачу Apple Watch

Під час налаштування нового iPhone ви можете скористатися функцією автоматичної передачі даних Apple Watch і не створювати пару з годинником вручну.

Під час процесу налаштування iPhone використовуйте останню резервну копію вашого iPhone з iCloud або функцію швидкого перенесення зі старого iPhone. Після налаштування одягніть Apple Watch і розблокуйте його. Коли ви відкриєте програму Watch на вашому iPhone, вона може запитати, чи хочете ви використовувати ваш поточний Apple Watch.

Ви також можете побачити спливаюче вікно "З'єднати Apple Watch з новим iPhone?" на вашому Apple Watch. Натисніть OK і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб розпочати автоматичну передачу. Однак, якщо ви не бачите цієї опції, вам доведеться налаштувати Apple Watch вручну, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

Видалення та створення пари Apple Watch вручну

Першим кроком буде відновлення вашого нового iPhone з наявної резервної копії та його налаштування. Після цього вам потрібно буде стерти свій годинник.

Коли iPhone з'єднаний з Apple Watch, вся інформація з годинника автоматично створюється резервну копію і зберігається на телефоні. Без резервної копії iPhone вам доведеться налаштовувати Apple Watch як новий пристрій.

Щоб стерти дані з Apple Watch, перейдіть до Налаштування > Загальні > Скидання у watchOS. Потім виберіть "Стерти весь вміст і налаштування". Скидаючи налаштування мобільного Apple Watch, переконайтеся, що ви вибрали збереження тарифного плану у свого оператора.

Після того, як ви стерли дані з Apple Watch, настав час ініціювати процес сполучення. Перш ніж почати, переконайтеся, що Apple Watch і iPhone підключені до мережі Wi-Fi і мають рівень заряду не менше 50 відсотків.

Піднесіть Apple Watch та iPhone близько один до одного. На вашому iPhone з'явиться діалогове вікно з написом "Використовуйте iPhone для налаштування цього Apple Watch". Натисніть "Продовжити", щоб продовжити.

На екрані вашого Apple Watch з'явиться унікальна анімація. Піднесіть iPhone до годинника і сумістіть екран видошукача з анімацією. Далі потрібно вибрати, чи відновити годинник за допомогою попередньої резервної копії, чи налаштувати його як новий пристрій.

Іноді автоматичний процес сполучення може не спрацювати. У таких випадках вам потрібно вручну створити пару між iPhone та Apple Watch, натиснувши на іконку "i" в кутку екрана Apple Watch. Потім виберіть мову та регіон і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб розпочати процес синхронізації.

Процес синхронізації практично не відрізняється, якщо ви хочете підключити новий Apple Watch до наявного iPhone.

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Переконайтеся, що Apple Watch та iPhone знаходяться поруч. Коли процес буде завершено, ваш Apple Watch легенько постукає вас по зап'ястку і видасть звуковий сигнал. Ви можете натиснути на цифрову коронку, щоб почати користуватися ним.

Після успішного сполучення Apple Watch з новим iPhone ви можете скористатися всіма чудовими функціями для здоров'я та фітнесу в watchOS і встановити більше додатків для Apple Watch з App Store.