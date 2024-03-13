Будь-який телефон може і буде нагріватися за тих чи інших обставин, оскільки такою є сама його технологія. Процесори (особливо деякі не надто вдалі моделі) та батареї під час своєї роботи генерують тепло, і якщо використання є занадто інтенсивним, то результат стає відчутним. Тож можна сказати, що деяке нагрівання є нормою для смартфона. Однак це стає проблемою, коли він нагрівається настільки, що його боляче тримати в руках, або він починає дивно поводитися. На щастя, є прості поради, які допоможуть запобігти перегріванню телефону.

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Чому телефон нагрівається

Ось кілька найпоширеніших причин, чому ваш телефон нагрівається:

Пряме сонячне світло. Поширеною причиною перегріву телефона можуть бути сонячні промені у спекотний літній день. Оскільки екрани смартфонів чорні, а часто такого ж кольору і їхні корпуси, то вони є особливо сприятливими до нагріву. Це призводить до проблем із продуктивністю та навіть до пошкодження внутрішніх компонентів.

Поширеною причиною перегріву телефона можуть бути сонячні промені у спекотний літній день. Оскільки екрани смартфонів чорні, а часто такого ж кольору і їхні корпуси, то вони є особливо сприятливими до нагріву. Це призводить до проблем із продуктивністю та навіть до пошкодження внутрішніх компонентів. Перевантаження процесора. Якщо процесор вашого телефону перевантажений, він нагрівається зсередини. Процесор — це мозок вашого телефону, який використовується для запуску й підтримання процесів і програм. Якщо ваш процесор намагається виконувати занадто багато завдань (навіть у фоновому режимі), телефон може швидко перегрітися.

Якщо процесор вашого телефону перевантажений, він нагрівається зсередини. Процесор — це мозок вашого телефону, який використовується для запуску й підтримання процесів і програм. Якщо ваш процесор намагається виконувати занадто багато завдань (навіть у фоновому режимі), телефон може швидко перегрітися. Забагато відкритих програм. Відкрита одночасно велика кількість додатків може сприяти підвищенню температури. Це пов'язано з тим, що програми запускають фонові процеси, які споживають ресурси процесора та пам'яті, навіть якщо ви їх активно не використовуєте. Щоб запобігти перегріванню, перегляньте відкриті програми та закрийте ті, які вам зараз не потрібні.

Відкрита одночасно велика кількість додатків може сприяти підвищенню температури. Це пов'язано з тим, що програми запускають фонові процеси, які споживають ресурси процесора та пам'яті, навіть якщо ви їх активно не використовуєте. Щоб запобігти перегріванню, перегляньте відкриті програми та закрийте ті, які вам зараз не потрібні. Енергоємні програми. Іноді навіть одного додатка з високим енергоспоживанням може бути достатньо, щоб перегріти телефон, якщо залишити його запущеним надовго. Додатки, що містять елементи доповненої реальності, або інші дуже важкі графічні навантаження, особливо сильно виснажують процесор і можуть перевантажити систему через тривале використання.

Іноді навіть одного додатка з високим енергоспоживанням може бути достатньо, щоб перегріти телефон, якщо залишити його запущеним надовго. Додатки, що містять елементи доповненої реальності, або інші дуже важкі графічні навантаження, особливо сильно виснажують процесор і можуть перевантажити систему через тривале використання. Несправний акумулятор або зарядний кабель . Невеликий нагрів під час заряджання – це нормально. Однак, якщо ваш телефон надміру гарячий, це може бути пов'язано з несправним акумулятором або зарядним кабелем. Щоб запобігти проблемам з акумулятором, забезпечте сумісність пристроїв, використовуючи тільки схвалені виробником зарядні адаптери та кабелі, а також перевірте, чи не роздулася задня кришка смартфона. Якщо вона випукла, отже смартфон потрібно негайно вимкнути й звернутися до сервісного центру, адже він може навіть загорітися.

. Невеликий нагрів під час заряджання – це нормально. Однак, якщо ваш телефон надміру гарячий, це може бути пов'язано з несправним акумулятором або зарядним кабелем. Щоб запобігти проблемам з акумулятором, забезпечте сумісність пристроїв, використовуючи тільки схвалені виробником зарядні адаптери та кабелі, а також перевірте, чи не роздулася задня кришка смартфона. Якщо вона випукла, отже смартфон потрібно негайно вимкнути й звернутися до сервісного центру, адже він може навіть загорітися. Бездротове заряджання . Бездротова зарядка набагато менш ефективна, ніж дротова, а це означає, що більше енергії витікає у вигляді тепла, що робить ваш телефон теплішим на дотик, ніж зазвичай. Якщо немає проблем з телефоном або бездротовим зарядним пристроєм, це не повинно бути причиною перегріву. Але це може бути проблемою в поєднанні з іншими факторами, такими як прямі сонячні промені або фонові оновлення програмного забезпечення.

. Бездротова зарядка набагато менш ефективна, ніж дротова, а це означає, що більше енергії витікає у вигляді тепла, що робить ваш телефон теплішим на дотик, ніж зазвичай. Якщо немає проблем з телефоном або бездротовим зарядним пристроєм, це не повинно бути причиною перегріву. Але це може бути проблемою в поєднанні з іншими факторами, такими як прямі сонячні промені або фонові оновлення програмного забезпечення. Ігри. Так само, як і на комп'ютері, ігри на мобільному телефоні сильно навантажують процесор, що призводить до вироблення великої кількості тепла. Хоча випадковий і нетривалий сеанс не вб'є ваш телефон, кілька годин безперервної гри призведуть до перегріву пристрою. Особливо це стосується нових, графічно вимогливих ігор.

Так само, як і на комп'ютері, ігри на мобільному телефоні сильно навантажують процесор, що призводить до вироблення великої кількості тепла. Хоча випадковий і нетривалий сеанс не вб'є ваш телефон, кілька годин безперервної гри призведуть до перегріву пристрою. Особливо це стосується нових, графічно вимогливих ігор. Потоковий відеоконтент. Потокове відео на Netflix або YouTube чи багатогодинний перегляд телевізора онлайн так само шкідливий для здоров'я вашого мобільного телефону, як і довготривалий ігровий сеанс. Все, що тримає екран освітленим протягом тривалого часу і завантажує графічний процесор, призводить до перегріву.

Потокове відео на Netflix або YouTube чи багатогодинний перегляд телевізора онлайн так само шкідливий для здоров'я вашого мобільного телефону, як і довготривалий ігровий сеанс. Все, що тримає екран освітленим протягом тривалого часу і завантажує графічний процесор, призводить до перегріву. Оновлення програмного забезпечення . Мобільні телефони схильні до нагрівання під час оновлення програмного забезпечення або відразу після нього. Якщо під час оновлення виникла помилка, яку потрібно виправити, пристрій тимчасово споживатиме ще більше енергії. Після завершення оновлення й перезавантаження пристрою ваш телефон повинен почати охолоджуватися.

. Мобільні телефони схильні до нагрівання під час оновлення програмного забезпечення або відразу після нього. Якщо під час оновлення виникла помилка, яку потрібно виправити, пристрій тимчасово споживатиме ще більше енергії. Після завершення оновлення й перезавантаження пристрою ваш телефон повинен почати охолоджуватися. Шкідливе програмне забезпечення або вірус. Будь-яка з перерахованих вище проблем може пошкодити ваш телефон, але жодна з них не є настільки потужною, як шкідливе програмне забезпечення. Якщо ви підхопите вірус, використовуючи підроблений додаток або перейшовши за зараженим посиланням, процесор і пам'ять вашого телефону можуть бути таємно залучені до майнингу криптовалют чи інших зловмисних дій, виділяючи багато тепла й знижуючи продуктивність.

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Як перевірити температуру телефону

Ви можете перевірити температуру телефона за допомогою спеціальних програм, которі доступні в магазинах додатків. Крім того, деякі виробники пропонують власні засоби для цього. Зайдіть у Налаштування й введіть у пошуку слово "Батарея", "Акумулятор" або "Заряджання" – залежно від бренду, меню може відрізнятися. В окремих випадках вам може бути доступна як конкретна температура, так і приблизне значення.

Оптимальна внутрішня температура для смартфонів коливається від 0 до 35 градусів за Цельсієм.

Від 36 до 43 градусів – усе ще нормально, але варто бути уважними.

Все, що вище цієї температури, є небезпечним, і ви повинні вжити заходів для охолодження вашого телефона.

Як охолодити телефон

Коли телефон нагрівається, ви можете знизити температуру, закривши запущені програми, перемістивши телефон у тінь або на деякий час увімкнувши режим польоту.

Ніколи не кладіть телефон у холодильник або морозильну камеру — різкі перепади температури можуть призвести до розтріскування екрана або утворення конденсату, який безповоротно зіпсує ваш телефон.

— різкі перепади температури можуть призвести до розтріскування екрана або утворення конденсату, який безповоротно зіпсує ваш телефон. Також зніміть чохол, адже він може перешкоджати відходу тепла.

Позбавтеся від непотребу. Видалення старих програм, якими ви не користуєтеся, може бути корисним не лише для охолодження, а й для заощадження заряду батареї. Адже такі програми постійно тримають зв'язок з інтернетом, оновлюються та синхронізуються у фоновому режимі.

Як би банально це не звучало, але вам також може допомогти обдування прохолодним повітрям з вентилятора або кондиціонера.

Також в таких випадках можна перевести смартфон у режим економії заряду акумулятора – в такому випадку операційна система зможе зупинити фонові процеси, які забирають ресурси і перегрівають телефон.

Найрадикальнішим засобом буде повне вимкнення смартфона.

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Як запобігти перегріванню

Щоб запобігти перегріванням телефона, завжди слідкуйте за навантаженнями, які на нього покладаєте і реагуйте, якщо відчуваєте перегрів. Встановіть антивірус і не переходьте за підозрілими посиланнями й не завантажуйте невідомі програми.

Крім того, використовуйте правильний зарядний пристрій, який співпадає з характеристиками й потребами вашого смартфона, оновлюйте програми і закривайте/видаляйте те, що вам уже непотрібне.