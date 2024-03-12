Літій-іонні акумулятори, робочі конячки більшості смартфонів, з часом деградують. Дотримання правил заряджання може сповільнити цей процес, максимально збільшивши термін служби акумулятора та потенційно заощадивши витрати на його передчасну заміну. Ось кілька ключових порад і застережень від 24 Каналу, які допоможуть зберегти ваш телефон зарядженим і здоровим трішечки довше.

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Як правильно заряджати смартфон

Дотримуйтеся діапазону 20 – 80. Прагніть підтримувати рівень заряду акумулятора телефону в діапазоні від 20% до 80%. Часте поповнення заряду в цьому діапазоні краще, ніж повна розрядка акумулятора та його повна зарядка після цього. Сьогодні на більшості смартфонів ви можете встановити сповіщення після досягнення позначки в 20% заряду, яке повідомлятиме вас, що час зарядити смартфон настав. Крім того, чимало сучасних смартфонів підтримують режими інтелектуальної зарядки, які автоматично вимикають процес заряджання при досягненні 80%.

Відмовтеся від нічного заряджання. Смартфону потрібно одну-дві години, щоб зарядитися повністю. Якщо залишити телефон увімкненим у мережу звечора, це може призвести до перевантаження акумулятора. Він повільно розряджатиметься, а потім знову заряджатиметься до 100% і так цілу ніч та ранок, поки ви спите. Якщо можливо, від'єднайте його, коли заряд досягне бажаного рівня. Деякі телефони мають вбудовані функції контролю стану акумулятора, які можуть оптимізувати режим заряджання та розтягнути його на цілу ніч до часу, коли ви прокидаєтеся. Якщо у вас є такий режим, активуйте його у розділі "Батарея".

Уникайте перегріву. Надмірна температура – ворог акумуляторів. Не заряджайте телефон у спекотному середовищі, також не слід використовувати "важкі" застосунки під час зарядки, як от ігри, які споживають багато ресурсів і додатково нагрівають пристрій. Якщо під час заряджання телефон сильно нагрівається, зніміть чохол і дайте йому охолонути.

Користуйтеся оригінальними зарядками. За можливості використовуйте оригінальний або сертифікований зарядний пристрій від відомого бренду. Дешеві зарядки з "Аврори" та магазинів "Все по 5 гривень" можуть не регулювати напругу належним чином, а це може призвести до пошкодження акумулятора.

Важливі застереження

Не допускайте потрапляння в зарядний порт пилу, ворсу або сміття. Воно може перешкоджати належному з'єднанню та призвести до перегріву.

Ніколи не підключайте мокрий телефон до зарядного пристрою. Зачекайте, поки він повністю висохне, перш ніж заряджати його. Скористайтеся для цього спеціальними наповнювачами, які поглинають вологу на кшталт силікагелю.

Товсті чохли з ворсистою підкладкою можуть затримувати тепло під час заряджання. Якщо ваш телефон нагрівається під час процесу зарядки, подумайте про використання тоншого чохла або взагалі зніміть його на час заряджання, як ми рекомендували вище.

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Дотримуючись цих простих порад та уникаючи поширених помилок, ви зможете значно подовжити час роботи акумулятора вашого смартфона. Пам'ятайте, що здоровий акумулятор забезпечує довше життя вашого смартфона та менше стресу для вас.