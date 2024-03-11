Коли ви востаннє чистили ваш смартфон?

У середньому на смартфонах міститься вдесятеро більше бактерій, ніж на сидінні унітаза, кажуть учені Університету Арізони, які виклали результати свого дослідження в статі 2021 року. Тепер, коли ви знаєте цю брудну правду, настав час діяти.

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Очевидно, що забруднювати смартфон можуть не лише бактерії, а й пил та сміття, які мають погану вдачу забиватись у динаміки, зарядні отвори та інші роз'єми. Але до цього ми повернемося трохи пізніше.

Чистимо смартфон від бактерій та відбитків

Перш за все варто пам'ятати, що слід уникати використання агресивних хімічних речовин, що містяться в миючих засобах, дезінфікуючих рідинах чи серветках, а також відбілювачів. Вони можуть пошкодити спеціальне покриття на поверхні.

Але ось цікавий момент: Apple спочатку заявляла, що такий вид серветки може пошкодити ніжне олеофобне покриття на вашому телефоні, яке покликане запобігти прилипанню жиру від відбитків пальців. Але коли COVID-19 поширився світом, компанія раптом випустила нову сторінку підтримки, яка тепер стверджує, що "серветку з 70-відсотковим ізопропіловим спиртом, 75-відсотковим етиловим спиртом або дезінфікуючі серветки Clorox" можна використовувати для чищення iPhone, MacBook або іншого пристрою Apple. Але варто пам'ятати, що різні виробники використовують свої технології екранів, тому ця порада не може вважатися універсальною для всіх брендів і моделей. Samsung і Google також дозволяють використання серветок на основі ізопропілового спирту, але нічого не кажуть про етиловий.

Загалом Apple рекомендує використовувати звичайну м'яку безворсову серветку з мікрофібри, що підходить для всіх смартфонів усіх виробників. Ви можете використати теплу мильну воду до тканини й добре відтиснути з неї рідину, щоб протерти та продезінфікувати поверхні телефону лише злегка вологою матерією. Кілька крапель мила або засобу для миття посуду буде достатньо.

Перед цим обов'язково переконайтеся, що ви від'єднали всі кабелі та вимкнули пристрій. Також не допускайте потрапляння води в будь-які отвори.

Зверніть увагу: ні в якому разі не розпилюйте нічого на смартфон – лише на серветку, якою потім протрете екран. Адже дрібні краплі можуть потрапити в отвори смартфона й пошкодити електроніку, якщо ваш пристрій не має відповідного ступеню захисту під вологи.

Абсолютно новим рівнем очищення від бактерій стане спеціальна дезінфекційна лампа UV-C , але вона, звісно ж, потребує певних грошових вкладень. Такі ультрафіолетові лампи можуть бути як окремими пристроями, так і у вигляді спеціальної коробки, в яку ви кладете пристрій на кілька секунд. Але такий метод не допоможе вам очистити екран від жиру, який лишається після контакту з обличчям, та відбитків пальців. Тому після такої процедури вам все одно потрібно буде попрацювати серветкою.

, але вона, звісно ж, потребує певних грошових вкладень. Такі ультрафіолетові лампи можуть бути як окремими пристроями, так і у вигляді спеціальної коробки, в яку ви кладете пристрій на кілька секунд. Але такий метод не допоможе вам очистити екран від жиру, який лишається після контакту з обличчям, та відбитків пальців. Тому після такої процедури вам все одно потрібно буде попрацювати серветкою. Але не поспішайте відразу після очищення телефона повертати ваш смартфон у брудний чохол. Він також потребує чистки. Тут ситуація дещо складніша, адже чохлів існує набагато більше, ніж смартфонів – особливо, якщо це якась популярна марка, на кшталт Apple. Вони можуть бути як силіконові чи пластикові, так і тканинні й шкіряні. Перші два можна легко помити під водою з милом та навіть використати щітку, тоді як до других потрібно шукати інший, більш обережний підхід.

Очищення від сміття

Сьогодні смартфони більше не розбираються так, як це було раніше. Виробники перестали робити для них знімні кришки й батареї, що зробило наші пристрої більш герметичними. Вони також отримали спеціальні технології, які не дозволяють воді, поту й пилу проникати всередину. Але найкращі показники в цьому плані демонструють лише дорогі флагмани. Дешевші ж пристрої вже ще можуть збирати в своїх роз'ємах багато сміття й пилу.

Щоб його вичистити, варто спочатку перевірити, наскільки його багато і як глибоко воно потрапило. Якщо це щось незначне й поверхневе, достатньо дерев'яної зубочистки. Але зверніть увагу, що в цьому випадку варто бути дуже обережними, адже можна легко пошкодити внутрішню електроніку. Не варто використовувати залізні пінцети.

Експерти також не рекомендують користуватися вушними паличками, адже вони мають товстий шар вати на кінці, яка може сама залишати ворсинки. Крім того, ватна кулька може навпаки ще більше проштовхнути сміття в глибину смартфона й утрамбувати його.

При сильних забрудненнях варто звернутися за професійною чисткою до авторизованого сервісного центру. Так, якщо ви помітили, що смартфон перестав заряджатися, однією з проблем може бути саме засмічення, яке перешкоджає контактам всередині з'єднатися й передати енергію. Якщо саме так сталося, то найімовірніше сміття вже потрапило занадто глибоко в зарядний отвір.