Яким має бути павербанк, щоб від нього запрацював ваш роутер

Мережею шириться низка лайфхаків про те, як змусити інтернет працювати, коли немає світла. Це можна зробити легко завдяки павербанку та спеціальному кабелю, але є кілька важливих нюансів, які потрібно уточнити перед тим, як взятися за цю справу.

Раніше 24 канал розповідав про те, як зробити так, щоб інтернет працював навіть під час відключення електроенергії. Звісно, для цього потрібно, щоб обладнання оператора мало змогу працювати автономно, інакше нічого не вийде, але це можна уточнити у вашого провайдера.

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Що ж стосується самого роутера, то тут все не так складно, як може здатися. Перш за все потрібно дізнатися, яка електрична напруга необхідна для роботи пристрою. Швидше за все це 9 або 12 вольтів: від цієї інформації і потрібно відштовхуватися.

Мій роутер потребує 9 вольтів, що я маю робити?

Якщо у вас звичайний 9 вольтовий роутер, все значно простіше на практиці, ніж може здаватися. Ймовірно, вам навіть підійде ваш старий павербанк. Однак, щоб заживити від нього ваш роутер, спершу потрібно придбати спеціальний провід USB DC.



Провід USB DC потрібен, щоб під'єднати живлення від павербанка до роутера

Далі все максимально просто: під'єднуєте живлення від павербанка до роутера, не забуваєте про інтернет кабель, вмикаєте роутер і чекаєте поки він завантажиться. Якщо обладнання провайдера працює від батарей – у вас буде інтернет.

А якщо роутер на 12 вольтів?

Ми також розповіли про те, як зробити потужний павербанк з акумуляторної батареї до автомобіля. Її може вистачити, щоб працювало більшість техніки у будинку.

Якщо пристрій потребує 12 Вт для роботи, вам знадобиться павербанк з функцією швидкої зарядки, або з можливістю зміни напруги. Тож спершу переконайтеся, що ваш павербанк має таку функцію. Якщо ж ви купуєте батарею – зверніть увагу на цей параметр.

Далі алгоритм залишається тим самим: під'єднуєте живлення, інтернет, вмикаєте роутер і користуєтеся перевагами мережі.