Ранее 24 канал рассказывал о том, как сделать так, чтобы интернет работал даже при отключении электроэнергии. Конечно, для этого нужно, чтобы оборудование оператора могло работать автономно, иначе ничего не получится, но это можно уточнить у вашего провайдера.

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Что касается самого роутера, то здесь все не так сложно, как может показаться. Прежде всего нужно узнать, какое электрическое напряжение необходимо для работы устройства. Скорее всего это 9 или 12 вольт: от этой информации и нужно отталкиваться.

Мой роутер нуждается в 9 вольтах, что я должен делать?

Если у вас обычный 9-вольтовый роутер, все гораздо проще на практике, чем может казаться. Вероятно, вам даже подойдет ваш старый павербанк. Однако, чтобы подключить к нему ваш роутер, сначала нужно приобрести специальный провод USB DC.



Провод USB DC требуется, чтобы подключить питание от павербанка к роутеру.

Дальше все очень просто: подключаете питание от павербанка к роутеру, не забываете про интернет кабель, включаете роутер и ждете пока он загрузится. Если оборудование провайдера работает от батарей, у вас будет интернет.

Важно! Мы также рассказали о том, как сделать мощный павербанк из аккумулятора к автомобилю. Ее может хватить, чтобы работало большинство техники в доме.

А если роутер на 12 вольт?

Если устройство требует 12 Вт для работы, вам понадобится павербанк с функцией быстрой зарядки или с возможностью изменения напряжения. Сначала убедитесь, что ваш павербанк имеет такую функцию. Если вы приобретаете батарею – обратите внимание на этот параметр.

Далее алгоритм остается прежним: подключаете питание, интернет, включаете роутер и пользуетесь преимуществами сети.

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