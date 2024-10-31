Як зробити домашній Wi-Fi максимально продуктивним

Якщо ви хочете отримати максимальну віддачу від домашньої мережі Wi-Fi, простого розміщення маршрутизатора біля пристроїв може бути недостатньо. Змінивши кілька ключових налаштувань роутера, ви можете значно підвищити швидкість інтернету та розширити зону покриття, особливо якщо в мережі працює кілька користувачів або запущено програми з великим об'ємом даних.

Ось кілька важливих порад від Техно 24, щодо основних функцій Wi-Fi, які допоможуть вам максимізувати продуктивність вашої мережі.

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Виберіть правильний діапазон Wi-Fi

Сучасні маршрутизатори працюють у трьох діапазонах Wi-Fi:

2,4 ГГц,

5 ГГц,

6 ГГц.

Кожен діапазон має унікальні характеристики, які можуть впливати на швидкість і радіус дії. Діапазон 2,4 ГГц забезпечує найнижчу швидкість, але має великий радіус дії, що робить його ідеальним для пристроїв, віддалених від роутера.

Діапазон 5 ГГц, з іншого боку, забезпечує вищу швидкість (більш ніж удвічі порівняно з 2,4 ГГц), але має менший радіус дії, тому найкраще підходить для ґаджетів розташованих поруч з роутером і які потребують швидкого інтернету для потокового відео у високій якості (телевізор).

Новітній діапазон 6 ГГц майже вдвічі швидший за 5 ГГц і добре підходить для ще більш вимогливих завдань, але для нього потрібна новіша модель маршрутизатора, яка його підтримує.

Використовуйте QoS для пріоритетного доступу

QoS дозволяє керувати інтернет-трафіком, надаючи пріоритет певним пристроям, що особливо корисно в будинках з кількома користувачами. Наприклад, якщо потокове відео на смарт-телевізорі часто буферизується, налаштування параметрів QoS на маршрутизаторі може допомогти гарантувати, що телевізор отримає більш пріоритетну смугу пропускання.

Ця функція працює подібно до управління трафіком, дозволяючи певним пристроям "розрізати лінію" для більш плавної роботи.

Як оптимізувати канали Wi-Fi

Маршрутизатори транслюють сигнали Wi-Fi по певних каналах у кожному частотному діапазоні (подібно до телеканалів). У густонаселених районах, наприклад, у багатоквартирних будинках, сусідні маршрутизатори можуть використовувати той самий канал, що призводить до перевантажень і зниження швидкості.

Ви можете визначити та переключитися на менш перевантажені канали за допомогою інструменту аналізу Wi-Fi, наприклад застосунку WiFi Analyzer.

Діапазон 2,4 ГГц має 14 каналів ,

, діапазон 5 ГГц – 34 канали ,

, діапазон 6 ГГц – 59 каналів.

Налаштування каналу з меншою кількістю конкуруючих сигналів може підвищити продуктивність вашого маршрутизатора.

Оновіть прошивку маршрутизатора

Оновлення мікропрограми маршрутизатора часто не беруть до уваги, хоча це дуже важливо для безпеки та продуктивності. Прошивка виступає в ролі програмної основи маршрутизатора, що дозволяє йому ефективно взаємодіяти з пристроями.

Хоча деякі маршрутизатори оновлюються автоматично, багато з них потребують ручної перевірки. Регулярне оновлення прошивки (приблизно кожні шість місяців) гарантує, що ваш маршрутизатор має найновіші виправлення безпеки та покращення продуктивності.

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Хоча оптимізація цих функцій може здатися технічно складним, кожне налаштування є доволі простим і може дати відчутні переваги. Розміщення маршрутизатора в оптимальному місці також залишається ефективним кроком для покращення якості Wi-Fi.