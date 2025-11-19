Американська компанія хоче використовувати енергію сонця, як двигун для супутників

Американський стартап Portal Systems розробляє новий тип космічної тяги, який працює на зосередженому сонячному теплі. Компанія планує запустити свій перший апарат Supernova у 2026 році та довести, що сонячна теплова технологія може стати альтернативою хімічним і електричним двигунам в орбітальній роботі.

Сучасна космічна інфраструктура стає дедалі більш насиченою – на орбіті працюють тисячі апаратів, від Starlink до МКС. У цих умовах швидке маневрування, технічне обслуговування та видалення сміття набувають великого значення. Portal Systems, заснована у 2021 році Джессом Торнбургом, колишнім інженером Amazon, SpaceX і NASA, пропонує незвичний підхід – рух на сонячному теплі. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на інформацію сайту Portal Systems.

Чим Portal Systems хоче змінити рух у космосі?

Компанія створює космічний апарат Supernova, який має виконувати широкий перелік задач: доставляти корисні вантажі, проводити орбітальне техобслуговування, реагувати на зміни ситуації та прибирати уламки. В основі цих можливостей – сонячна теплова система HEX.

Supernova використовує дзеркала, що концентрують сонячне світло на спеціальну термобатарею. Накопичене тепло передається у 3D-друкований теплообмінник і двигун, який у Portal Systems називають HEX thruster. Через нього проходить аміак, що розширюється під впливом високої температури та створює тягу для маневрів. Такий метод, на думку розробників, дозволить швидше рухатися між орбітами та працювати значно довше без ризику вичерпати паливо.

Компанія планує запустити перший апарат у 2026 році. І хоча ідея використання сонячної енергії у космічній тязі не нова, Portal Systems переконана, що її HEX-технологія здатна зробити цю концепцію практичною.

На які задачі розрахована Supernova?

Portal Systems хоче закрити одразу три сегменти ринку:

– робота з комерційними операторами, включно з орбітальним сервісом;

– підтримка наукових проєктів і транспортування вантажів;

– посилення національної безпеки через моніторинг можливих загроз.

Останній напрямок стає дедалі актуальнішим. Попри проблеми з розвитком двигунів, Росія заявляє про намір створити власну космічну станцію та зменшити міжнародну співпрацю, що підвищує важливість швидкого реагування у космосі.

Portal Systems має 8 000 квадратних футів R&D-площ у штаті Вашингтон та залучила 20 мільйонів доларів венчурних інвестицій. Серед партнерів – United States Space Command, Space Force та інші організації. До кінця 2026 року компанія планує відкрити 50 000 квадратних футів виробництва та випускати один апарат щомісяця.

Переваги HEX-двигуна очевидні: відсутність спалювання палива, можливість використання простого пропеленту, довші місії та швидкі маневри. Прихильники технології вважають, що це відкриє шлях до глибокого космосу, полегшить польоти до Місяця й Марса та зменшить ризик зіткнень на орбіті.

Але є й скептики: нова система може стати лише ще одним варіантом тяги, а не революцією. У космічній галузі будь-яка нестандартна технологія — великий ризик. Помилка здатна коштувати компанії мільйони доларів, тому консервативність часто бере гору.

Попри сумніви, стартап рухається швидкими темпами. Уже у 2026 році стане зрозуміло, чи здатна Supernova виконати всі обіцянки й чи стане сонце новим джерелом руху для космічних апаратів.

Чому супутники Starlink можуть шкодити атмосфері Землі?

SpaceX щодня знищує в атмосфері один-два супутники Starlink, і ця кількість зростатиме. За словами астрофізика Джонатана Макдавелла з Гарварду, така практика може мати небезпечні наслідки для Землі – від забруднення атмосфери до підвищення ризику синдрому Кесслера.

Астрофізик Джонатан Макдавелл пояснює, що при повному розгортанні сузір’я Starlink та інших супутникових мереж, таких як Amazon Kuiper, на низькій орбіті може перебувати близько 30 тисяч апаратів. Це означатиме до п’яти згорянь супутників щодня, адже середній термін служби одного – близько п’яти років. "Якщо хоча б один відсоток із запланованих 30 тисяч супутників Starlink вийде з ладу на орбіті, це означатиме 300 великих уламків – достатньо, щоб спровокувати ефект Кесслера", – попереджає Макдавелл.