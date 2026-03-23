Як уникнути затоплення квартири при блекауті

Через обстріли енергетики в Україні відключення світла стали регулярними, а разом із ними – ризик аварій у водопостачанні. Система "Антизатоплення" допомагає уникнути затоплення навіть без електрики.

Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру в Україні перебої з електропостачанням стали частиною повсякденного життя. Разом із цим зросла кількість проблем із водопостачанням – зокрема різкі стрибки тиску після відновлення роботи насосів. Про це пише 24 Канал.

Як розумні крани захищають житло під час перебоїв зі світлом?

Саме в такі моменти найчастіше стаються прориви труб, пошкодження шлангів або протікання сантехніки. Якщо це відбувається, коли власників немає вдома або коли система не контролюється, квартира може бути затоплена за лічені хвилини.

Системи "Антизатоплення" створені для того, щоб запобігти таким ситуаціям. Вони складаються з датчиків води і розумних кранів, які автоматично перекривають подачу води у разі аварії.

Як пише The Guardian, ключова особливість сучасних рішень – робота від батарейок. Це означає, що система залишається активною навіть під час повного знеструмлення будинку. У контексті регулярних відключень світла це критично важливо.

Датчики встановлюють у місцях потенційного ризику – під пральною машиною, біля раковини або біля бойлера. Якщо вони фіксують воду, сигнал миттєво передається на контролер, який дає команду кранам перекрити подачу.

Окрім цього, система може реагувати не лише на вже наявну воду, а й на непрямі ознаки аварії. Наприклад, різкі перепади тиску у трубах після запуску насосів можуть створювати навантаження на з'єднання і провокувати протікання.

За даними Restoration mate, у деяких моделях передбачено інтеграцію з мобільними додатками, що дозволяє отримувати сповіщення і контролювати подачу води дистанційно. Проте навіть без інтернету базовий функціонал – автоматичне перекриття води – працює автономно.

Важливо розуміти, що такі системи не запобігають самій аварії, але значно зменшують її наслідки. Замість повного затоплення квартири користувач отримує локальне протікання, яке не призводить до серйозних збитків.

У нинішніх умовах, коли інфраструктура регулярно зазнає пошкоджень, подібні рішення стають не лише елементом комфорту, а й базовою складовою безпеки житла.