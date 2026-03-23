После массированных атак на энергетическую инфраструктуру в Украине перебои с электроснабжением стали частью повседневной жизни. Вместе с этим возросло количество проблем с водоснабжением – в частности резкие скачки давления после возобновления работы насосов. Об этом пишет 24 Канал.

Как умные краны защищают жилье во время перебоев со светом?

Именно в такие моменты чаще всего происходят прорывы труб, повреждения шлангов или протечки сантехники. Если это происходит, когда владельцев нет дома или когда система не контролируется, квартира может быть затоплена за считанные минуты.

Системы "Антизатопления" созданы для того, чтобы предотвратить такие ситуации. Они состоят из датчиков воды и умных кранов, которые автоматически перекрывают подачу воды в случае аварии.

Как пишет The Guardian, ключевая особенность современных решений – работа от батареек. Это означает, что система остается активной даже во время полного обесточивания дома. В контексте регулярных отключений света это критически важно.

Датчики устанавливают в местах потенциального риска в местах потенциального риска – под стиральной машиной, возле раковины или возле бойлера. Если они фиксируют воду, сигнал мгновенно передается на контроллер, который дает команду кранам перекрыть подачу.

Кроме этого, система может реагировать не только на уже имеющуюся воду, но и на косвенные признаки аварии. Например, резкие перепады давления в трубах после запуска насосов могут создавать нагрузку на соединения и провоцировать протечки.

По данным Restoration mate, в некоторых моделях предусмотрена интеграция с мобильными приложениями, что позволяет получать оповещения и контролировать подачу воды дистанционно. Однако даже без интернета базовый функционал – автоматическое перекрытие воды – работает автономно.

Важно понимать, что такие системы не предотвращают саму аварию, но значительно уменьшают ее последствия. Вместо полного затопления квартиры пользователь получает локальное протекание, которое не приводит к серьезным убыткам.

В нынешних условиях, когда инфраструктура регулярно подвергается повреждениям, подобные решения становятся не только элементом комфорта, но и базовой составляющей безопасности жилья.