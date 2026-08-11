Як правильно фотографувати сонячне затемнення: повна інструкція для смартфонів і камер

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року стане ідеальним моментом для створення вражаючих кадрів. Від Арктики до іспанських берегів тисячі людей готують камери, щоб зафіксувати рідкісну появу сонячної корони. Правильний підхід допоможе зберегти цей момент, не ризикуючи при цьому зором чи технікою.

Мистецтво зйомки: від смартфона до телескопа

Підготовка до зйомки астрономічного явища вимагає не лише натхнення, а й чіткого технічного плану. Повне сонячне затемнення 12 серпня 2026 року пройде через Гренландію, Ісландію та північну Іспанію, де сонячний диск зникне на 2 хвилини 18,2 секунди. Попри те, що в Україні мешканці побачать лише часткову фазу, це все одно дає можливість зробити унікальні знімки, пише 24 Канал.

Головним правилом для будь-якого фотографа є безпека. Сонце випромінює настільки потужну енергію, що вона здатна миттєво пошкодити матрицю камери або сенсор смартфона. Тому фотографи обов'язково встановлюють спеціальні сонячні фільтри перед об'єктивом.

Використання окулярів для затемнення поверх лінз не забезпечує належного захисту, оскільки концентроване світло може просто розплавити фільтр.

Для власників смартфонів існують прості, але дієві методи. Найлегший спосіб – тримати сертифіковані окуляри для затемнення безпосередньо перед об'єктивом телефона під час часткової фази. Проте для отримання чітких знімків експерти рекомендують використовувати штатив. Спеціальні набори, як-от Solar Snap, пропонують фільтри на липучках та мобільні додатки, які автоматизують процес зйомки. Під час повної фази в країнах Європи смартфони найкраще підходять для створення ширококутних пейзажів, коли затемнене Сонце висить низько над обрієм на тлі гір чи старовинних міст.

Професійні фотографи, які використовують дзеркальні або бездзеркальні камери, обирають телеоб'єктиви з фокусною відстанню від 200 до 600 міліметрів. Це дозволяє детально роздивитися сонячну корону та протуберанці. Налаштування зазвичай передбачають ISO 100 та діафрагму в межах від f/5 до f/8. Оскільки яскравість корони суттєво варіюється, досвідчені майстри застосовують брекетинг експозиції – серію кадрів із різною витримкою, які потім об'єднують у графічних редакторах.

Якщо ви побачите повне затемнення під час сонячного максимуму, сонячна корона виглядатиме майже як п'ятикутна мультяшна зірка,

– прокоментував Раян Френч, сонячний фізик і автор книг про затемнення.

Він додав, що кожна активна область на Сонці створює характерний шпиль або спалах, який можна зафіксувати навіть на аматорське обладнання під час фази тотальності.

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Новітнім трендом у зйомці неба стали розумні телескопи, такі як Unistellar або ZWO SeeStar. Ці пристрої автоматично знаходять Сонце на небі, відстежують його рух і виконують живий стекинг – накладання кадрів для підвищення чіткості. Це дозволяє фотографам навіть без глибоких знань астрономії отримувати знімки сонячних плям і грануляції поверхні зірки.

Окрему увагу фотографи приділяють побічним ефектам явища. Коли Місяць закриває понад 50 відсотків Сонця, звичайні предмети з отворами, як-от кухонний друшляк або навіть листя дерев, починають проєктувати на землю сотні маленьких "півмісяців". Зйомка таких проєкцій на обличчях людей або стінах будинків дозволяє створити унікальні портрети, які передають атмосферу події значно краще за стандартні знімки корони.

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Потренуйтесь

Астрономи радять провести репетицію зйомки заздалегідь. Це допоможе перевірити надійність штативів, роботу фільтрів та швидкість налаштування техніки. Повне затемнення триває дуже недовго, тому зайва метушня з обладнанням може позбавити вас можливості просто насолодитися видовищем на власні очі (не забувайте про захист очей). Наступна нагода побачити повне затемнення в Європі випаде лише 2 серпня 2027 року над Північною Африкою та півднем Іспанії.