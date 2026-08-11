Искусство съемки: от смартфона до телескопа

Подготовка к съемке астрономического явления требует не только вдохновения, но и четкого технического плана. Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года пройдет через Гренландию, Исландию и северную Испанию, где солнечный диск исчезнет на 2 минуты 18,2 секунды. Несмотря на то, что в Украине жители увидят лишь частичную фазу, это все равно дает возможность сделать уникальные снимки, пишет 24 Канал.

Главным правилом для любого фотографа является безопасность. Солнце излучает настолько мощную энергию, что она способна мгновенно повредить матрицу камеры или сенсор смартфона. Поэтому фотографы обязательно устанавливают специальные солнечные фильтры перед объективом.

Использование очков для затемнения поверх линз не обеспечивает надлежащей защиты, поскольку сконцентрированный свет может просто расплавить фильтр.

Для владельцев смартфонов существуют простые, но эффективные методы. Самый простой способ – держать сертифицированные очки для затемнения непосредственно перед объективом телефона во время частичной фазы. Однако для получения четких снимков эксперты рекомендуют использовать штатив. Специальные наборы, такие как Solar Snap, предлагают фильтры на липучках и мобильные приложения, которые автоматизируют процесс съемки. Во время полной фазы в странах Европы смартфоны лучше всего подходят для создания широкоугольных пейзажей, когда затмеренное Солнце висит низко над горизонтом на фоне гор или старинных городов.

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Профессиональные фотографы, использующие зеркальные или беззеркальные камеры, выбирают телеобъективы с фокусным расстоянием от 200 до 600 миллиметров. Это позволяет детально рассмотреть солнечную корону и протуберанцы. Настройки обычно предполагают ISO 100 и диафрагму в пределах от f/5 до f/8. Поскольку яркость короны значительно варьируется, опытные мастера применяют брекетинг экспозиции – серию кадров с разной выдержкой, которые затем объединяют в графических редакторах.

Если вы увидите полное затмение во время солнечного максимума, солнечная корона будет выглядеть почти как пятиконечная мультяшная звезда,

– прокомментировал Райан Френч, физик-солнцевед и автор книг о затмениях.

Он добавил, что каждая активная область на Солнце создает характерный шпиль или вспышку, которую можно зафиксировать даже на любительское оборудование во время фазы полной фазы.

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Новейшим трендом в съемке неба стали умные телескопы, такие как Unistellar или ZWO SeeStar. Эти устройства автоматически находят Солнце на небе, отслеживают его движение и выполняют живой стекинг – наложение кадров для повышения четкости. Это позволяет фотографам даже без глубоких знаний в астрономии получать снимки солнечных пятен и грануляции поверхности звезды.

Особое внимание фотографы уделяют побочным эффектам этого явления. Когда Луна закрывает более 50 процентов Солнца, обычные предметы с отверстиями, такие как кухонное дуршлаг или даже листья деревьев, начинают проецировать на землю сотни маленьких "полумесяцев". Съемка таких проекций на лицах людей или стенах домов позволяет создать уникальные портреты, которые передают атмосферу события гораздо лучше, чем стандартные снимки короны.

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Потренируйтесь

Астрономы советуют заранее провести репетицию съемки. Это поможет проверить надежность штативов, работу фильтров и скорость настройки оборудования. Полное затмение длится очень недолго, поэтому лишняя суета с оборудованием может лишить вас возможности просто насладиться зрелищем собственными глазами (не забывайте о защите глаз). Следующая возможность увидеть полное затмение в Европе представится только 2 августа 2027 года над Северной Африкой и югом Испании.