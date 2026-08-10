Куда падет тень Луны

В среду, 12 августа 2026 года, состоится одно из самых ожидаемых астрономических событий – полное солнечное затмение, которое пройдет через Арктику, Гренландию, Исландию и северную часть Испании. Это будет первое полное затмение, видимое в континентальной Европе с 1999 года, что делает его чрезвычайно важным для жителей региона и ученых, пишет 24 Канал.

Полоса полной фазы, где Луна полностью закроет солнечный диск, будет иметь ширину около 293 километров. Она начнется в акватории Северного Ледовитого океана, пересечет Гренландию, западную часть Исландии и север Испании, а затем завершится вблизи Балеарских островов в Средиземном море.



Здесь будет видно полное солнечное затмение

В целом путь лунной тени составит около 8300 километров всего за 96 минут. Максимальная продолжительность полной фазы, во время которой можно будет увидеть солнечную корону, составит 2 минуты 18,2 секунды над Северной Атлантикой.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



Где можно будет увидеть солнечное затмение 12 августа 2026 года / Изображение Astronomy/Roen Kelly

Что увидят жители Украины

Несмотря на то, что территория Украины не попадает в полосу полной фазы, украинцы все равно смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Однако видимость явления будет существенно различаться в зависимости от региона. Наилучшие условия ожидаются в западных областях, тогда как на востоке и юге Солнце зайдет за горизонт еще до начала или в разгар видимой фазы.

В Ужгороде Луна закроет примерно 43,4 процента площади солнечного диска, что станет самым высоким показателем среди больших городов Украины.

Во Львове этот показатель достигнет около 40,4 процента. Затмение начнется после 20:10 по киевскому времени , когда Солнце будет находиться уже очень низко над горизонтом.

, когда Солнце будет находиться уже очень низко над горизонтом. В Киеве зрелище будет значительно скромнее: Луна закроет лишь 2,7 процента Солнца, а само явление продлится около девяти минут – с 20:14 до 20:23, завершившись непосредственно в момент захода Солнца.



Где в Европе и Украине можно будет увидеть солнечное затмение 12 августа 2026 года / Изображение Star Walk

Почему это затмение особенное

Помимо того, что это явление возвращается в Европу спустя десятилетие, оно обладает несколькими уникальными особенностями. В Испании затмение произойдет во время "золотого часа", незадолго до захода Солнца, что создаст невероятные условия для фотографирования, когда черный диск светила будет висеть низко над замками, деревнями или горами. В Исландии это событие также имеет историческое значение: в Рейкьявике полного затмения не видели с 1433 года.

Астрофизики обращают внимание на то, что затмение произойдет в период активной фазы солнечного цикла.

"Если вы увидите полное затмение во время солнечного максимума, солнечная корона будет выглядеть почти как пятиконечная мультяшная звезда",

– прокомментировал Райан Френч, солнечный физик и автор книг о затмениях.

Он добавил, что каждая область солнечных пятен создает шпиль или вспышку, которую можно увидеть невооруженным глазом во время полной фазы затмения. Кроме того, зрители могут заметить протуберанцы – яркие розовые петли плазмы, вырывающиеся из-за лунного лимба.

Это может быть самое прекрасное зрелище, которое вы когда-либо видели,

– заявил Джейми Картер, опытный журналист и охотник за затмениями.

Правила безопасного наблюдения

Самое главное правило во время любого солнечного затмения – никогда не смотреть на Солнце без специальной защиты. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло или CD-диски не подходят. Нужны сертифицированные очки, соответствующие стандарту ISO 12312-2. Даже частичное закрытие диска на 99 процентов оставляет Солнце достаточно ярким, чтобы вызвать солнечную ретинопатию – безболезненное, но необратимое повреждение сетчатки.

Использовать бинокли или телескопы можно только со специальными апертурными фильтрами, установленными перед объективом. Без них оптика мгновенно фокусирует свет, что приводит к ожогу глаз или повреждению сенсора камеры.

Космическое комбо 12 августа

Ночь с 12 на 13 августа 2026 года станет настоящим подарком для любителей астрономии. Помимо затмения, в это время приходится пик метеорного потока Персеиды. Поскольку этот день совпадает с новолунием, небо будет максимально темным, что обеспечит идеальные условия для наблюдения до 80 "падающих звезд" в час.

Также перед рассветом 12 августа состоится парад шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна.