Куди впаде тінь Місяця

У середу, 12 серпня 2026 року, відбудеться одна з найочікуваніших астрономічних подій – повне сонячне затемнення, яке пройде через Арктику, Гренландію, Ісландію та північну частину Іспанії. Це буде перше повне затемнення, видиме в континентальній Європі з 1999 року, що робить його надзвичайно важливим для мешканців регіону та вчених, пише 24 Канал.

Смуга повної фази, де Місяць цілком закриє сонячний диск, матиме ширину близько 293 кілометрів. Вона розпочнеться в акваторії Північного Льодовитого океану, перетне Гренландію, західну частину Ісландії та північ Іспанії, а потім завершиться поблизу Балеарських островів у Середземному морі.



Тут буде видно повне сонячне затемнення

Загалом шлях місячної тіні подолає близько 8300 кілометрів лише за 96 хвилин. Максимальна тривалість повної фази, під час якої можна буде побачити сонячну корону, складе 2 хвилини 18,2 секунди над Північною Атлантикою.

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Де можна буде побачити сонячне затемнення 12 серпня 2026 року / Зображення Astronomy/Roen Kelly

Що побачать мешканці України

Попри те, що територія України не потрапляє в смугу повної фази, українці все одно зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення. Проте видимість явища суттєво різнитиметься залежно від регіону. Найкращі умови очікуються в західних областях, тоді як на сході та півдні Сонце зайде за обрій ще до початку або в розпал видимої фази.

В Ужгороді Місяць закриє приблизно 43,4 відсотка площі сонячного диска, що стане найвищим показником для великих міст України.

У Львові цей показник сягне близько 40,4 відсотка. Затемнення розпочнеться після 20:10 за київським часом , коли світило перебуватиме вже дуже низько над горизонтом.

, коли світило перебуватиме вже дуже низько над горизонтом. У Києві видовище буде значно скромнішим: Місяць закриє лише 2,7 відсотка Сонця, а сама подія триватиме близько дев'яти хвилин – з 20:14 до 20:23, закінчуючись безпосередньо в момент заходу Сонця.



Де в Європі та Україні можна буде побачити сонячне затемнення 12 серпня 2026 року / Зображення Star Walk

Чому це затемнення особливе

Окрім того, що явище повертається до Європи через десятиліття, воно має кілька унікальних рис. В Іспанії затемнення відбудеться під час "золотої години", незадовго до заходу Сонця, що створить неймовірні умови для фотографії, коли чорний диск світила висітиме низько над замками, селами чи горами. В Ісландії подія також має історичне значення: у Рейк'явіку повного затемнення не бачили з 1433 року.

Астрофізики звертають увагу на те, що затемнення відбудеться в період активної фази сонячного циклу.

Якщо ви побачите повне затемнення під час сонячного максимуму, сонячна корона виглядатиме майже як п'ятикутна мультяшна зірка,

– прокоментував Раян Френч, сонячний фізик і автор книг про затемнення.

Він додав, що кожна область сонячних плям створює шпиль або спалах, який можна побачити неозброєним оком під час тотальності. Крім того, глядачі можуть помітити промінанси – яскраві рожеві петлі плазми, що вириваються з-за місячного лімба.

Це може бути найпрекрасніша річ, яку ви коли-небудь бачили,

– заявив Джеймі Картер, досвідчений журналіст і мисливець за затемненнями.

Правила безпечного спостереження

Найголовніше правило під час будь-якого сонячного затемнення – ніколи не дивитися на Сонце без спеціального захисту. Звичайні сонцезахисні окуляри, закопчене скло чи CD-диски не підходять. Потрібні сертифіковані окуляри стандарту ISO 12312-2. Навіть часткове закриття диска на 99 відсотків залишає Сонце достатньо яскравим, щоб викликати сонячну ретинопатію – безболісне, але незворотне пошкодження сітківки.

Використовувати біноклі чи телескопи можна лише зі спеціальними апертурними фільтрами, встановленими перед об'єктивом. Без них оптика миттєво концентрує світло, що призводить до опіку очей або пошкодження сенсора камери.

Космічне комбо 12 серпня

Ніч із 12 на 13 серпня 2026 року стане справжнім подарунком для любителів астрономії. Крім затемнення, у цей час припадає пік метеорного потоку Персеїди. Оскільки цей день збігається з молодиком, небо буде максимально темним, що забезпечить ідеальні умови для спостереження до 80 "падаючих зірок" на годину.

Також перед світанком 12 серпня відбудеться парад шести планет: Юпітера, Меркурія, Марса, Урана, Сатурна та Нептуна.