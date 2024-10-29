Як розрахувати споживання побутових пристроїв, щоб підготуватися до відключень електроенергії

Вибір правильної зарядної станції на випадок відключення електроенергії починається з розуміння потреб вашої родини в електроенергії. Цей матеріал пропонує покроковий метод, який допоможе вам розрахувати кількість ват-годин, необхідних для підтримки роботи основних пристроїв під час відключення електроенергії, щоб ви могли впевнено вибрати зарядну станцію, яка відповідає вашим потребам.

Для того, щоб зарядна станція покрила всі ваші базові потреби в автономному живленні, потрібно розуміти скільки ваші ґаджети споживають енергії в день. В цьому вам допоможуть поради від Техно 24 і спеціальний калькулятор.

Зверніть увагу Плануєте зібрати зарядну станцію самостійно – ось чому цього краще не робити

Як розрахувати споживання електрики

Крок 1: Складіть список необхідних пристроїв

Почніть з переліку пристроїв, які вам знадобляться в разі відключення електроенергії – наприклад, лампи, холодильники, ноутбуки, медичні прилади та інші важливі гаджети. Визначте пріоритетність пристроїв, які є найбільш важливими для підтримання основних функцій у вашому домі.

Крок 2: Перевірте потужність пристрою

Визначте енергоспоживання кожного пристрою у ватах (Вт). Ця інформація зазвичай міститься на самому пристрої, блоці живлення або в посібнику користувача. Якщо вона недоступна, ви можете знайти її в Інтернеті за допомогою пошуку в специфікаціях виробника. Майте на увазі, що деякі прилади, як-от холодильники чи бойлери, мають вищу початкову пускову потужність, ніж їхня звичайна робоча потужність.

Крок 3: Оцініть час щоденного використання

Оцініть, скільки годин на день ви будете користуватися кожним приладом під час відключення. Наприклад, холодильник може працювати 12 годин, а ноутбук – 4 години. Ця оцінка допоможе вам розрахувати щоденну потребу в енергії для кожного пристрою.

Крок 4: Розрахуйте щоденне споживання ват-годин

Щоб визначити щоденне споживання ват-годин (Вт/год) для кожного пристрою, помножте його потужність на передбачуваний час щоденного використання. Використовуйте цю формулу:

Добове споживання Вт/год = Потужність пристрою (Вт) х Час щоденного використання.

Наприклад:

Холодильник: 150 Вт х 12 годин = 1 800 Вт-год

Ноутбук: 60 Вт х 4 години = 240 Вт-год

Світлодіодне світло: 10 Вт х 5 годин = 50 Вт-год

Зарядний пристрій для телефону: 5 Вт х 2 години = 10 Вт-год

Крок 5: Розрахуйте загальне щоденне споживання домогосподарства

Складіть значення ват-годин для кожного важливого пристрою, щоб визначити загальну добову потребу у Вт-год. У наведеному вище прикладі загальна сума становить 2100 Вт-год.

Крок 6: Додайте буфер безпеки

Щоб уникнути перевантаження станції та врахувати будь-які несподівані стрибки напруги, додайте 20-30% буфер до загального споживання. Помножте загальну потужність на 1,3 (для 30% буферу).

Приклад розрахунку з буфером:

2 100 Вт-год х 1,3 = 2 730 Вт-год

Цей буфер гарантує, що зарядна станція зможе комфортно підтримувати ваші пристрої без перенапруги.

Вибір зарядної станції

Після того, як ви дізнаєтесь свою загальну добову потребу в Вт-год, шукайте станцію, яка відповідає або перевищує цю вимогу. Виконуючи ці кроки, ви будете впевнені, що ваші пристрої залишатимуться живити саме тоді, коли вони вам найбільше потрібні, що допоможе вам підтримувати основні функції у вашому домі під час відключення електроенергії.

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До речі, завдяки калькулятору rewlogan/power, створеному українським продуктовим дизайнером, ви зможете полегшити для себе процес розрахунку енергії для вибору зарядної станції. Вам просто потрібно вказати пристрої, які ви плануєте заряджати чи живити, зазначити їх потужність та бажаний час роботи – калькулятор сам розрахує приблизне споживання та порекомендує конкретні моделі станцій.