Для того, чтобы зарядная станция покрыла все ваши базовые потребности в автономном питании, нужно понимать сколько ваши гаджеты потребляют энергии в день. В этом вам помогут советы от Техно 24 и специальный калькулятор.

Обратите внимание Планируете собрать зарядную станцию самостоятельно – вот почему этого лучше не делать

Как рассчитать потребление электричества

Шаг 1: Составьте список необходимых устройств

Начните с перечня устройств, которые вам понадобятся в случае отключения электроэнергии – например, лампы, холодильники, ноутбуки, медицинские приборы и другие важные гаджеты. Определите приоритетность устройств, которые являются наиболее важными для поддержания основных функций в вашем доме.

Шаг 2: Проверьте мощность устройства

Определите энергопотребление каждого устройства в ваттах (Вт). Эта информация обычно содержится на самом устройстве, блоке питания или в руководстве пользователя. Если она недоступна, вы можете найти ее в Интернете с помощью поиска в спецификациях производителя. Имейте в виду, что некоторые приборы, например холодильники или бойлеры, имеют более высокую начальную пусковую мощность, чем их обычная рабочая мощность.

Шаг 3: Оцените время ежедневного использования

Оцените, сколько часов в день вы будете пользоваться каждым прибором во время отключения. Например, холодильник может работать 12 часов, а ноутбук – 4 часа. Эта оценка поможет вам рассчитать ежедневную потребность в энергии для каждого устройства.

Шаг 4: Рассчитайте ежедневное потребление ватт-часов

Чтобы определить ежедневное потребление ватт-часов (Вт/ч) для каждого устройства, умножьте его мощность на предполагаемое время ежедневного использования. Используйте эту формулу:

Суточное потребление Вт/ч = Мощность устройства (Вт) х Время ежедневного использования.

Например:

Холодильник: 150 Вт х 12 часов = 1 800 Вт-ч

Ноутбук: 60 Вт х 4 часа = 240 Вт-ч

Светодиодный свет: 10 Вт х 5 часов = 50 Вт-ч

Зарядное устройство для телефона: 5 Вт х 2 часа = 10 Вт-ч

Шаг 5: Рассчитайте общее ежедневное потребление домохозяйства

Сложите значение ватт-часов для каждого важного устройства, чтобы определить общую суточную потребность в Вт-ч. В приведенном выше примере общая сумма составляет 2100 Вт-ч.

Шаг 6: Добавьте буфер безопасности

Чтобы избежать перегрузки станции и учесть любые неожиданные скачки напряжения, добавьте 20-30% буфер к общему потреблению. Умножьте общую мощность на 1,3 (для 30% буфера).

Пример расчета с буфером:

2 100 Вт-ч х 1,3 = 2 730 Вт-ч

Этот буфер гарантирует, что зарядная станция сможет комфортно поддерживать ваши устройства без перенапряжения.

Выбор зарядной станции

После того, как вы узнаете свою общую суточную потребность в Вт-ч, ищите станцию, которая соответствует или превышает это требование. Выполняя эти шаги, вы будете уверены, что ваши устройства будут оставаться запитанными именно тогда, когда они вам больше всего нужны, что поможет вам поддерживать основные функции в вашем доме во время отключения электроэнергии.

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Кстати, благодаря калькулятору благодаря калькулятору rewlogan/power, созданному украинским продуктовым дизайнером, вы сможете облегчить для себя процесс расчета энергии для выбора зарядной станции. Вам просто нужно указать устройства, которые вы планируете заряжать или питать, отметить их мощность и желаемое время работы – калькулятор сам рассчитает приблизительное потребление и порекомендует конкретные модели станций.