Отопление дома, как правило, очень дорогое и создает значительную нагрузку на семейный бюджет. 24 Канал собрал ряд советов по экономии. Некоторые методы являются, казалось бы, незначительными изменениями, но если их применить комплексно, они точно дадут вам желаемый результат.

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Позаботьтесь о своей системе отопления

Еще до начала отопительного сезона обязательно проведите осмотр вашего оборудования. Ежегодное обслуживание приборов позволит заранее выявить возможные повреждения или другие проблемы, а также исправить их тогда, когда отопление вам еще не нужно. Так поломки не застанут вас врасплох посреди лютых морозов.

Систематическое удаление отложений и грязи, накапливающихся внутри системы, положительно повлияет на ее работу. Вы непременно почувствуете это на практике и увидите в своих счетах. Поддержание чистоты и отсутствия осадка в вашей системе также будет иметь общее положительное влияние на срок службы системы отопления.

Ярким признаком того, что где-то есть чрезмерный осадок, может быть неравномерный нагрев котла или радиатора, а также длиннее нагрев, чем раньше.

Если вы покупаете новый котел, попросите специалиста в магазине подтвердить, что устройство настроено на максимальную эффективность. Даже в таком случае вам все равно может понадобиться его проверка и промывка специальным оборудованием перед установкой. Это может сделать, например, служба технического обслуживания компании-производителя.

Убедитесь, что ваш котел работает эффективно

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к использованию, чтобы узнать обо всех функциях и преимуществах, которые предлагает ваш котел. Часто в них может скрываться что-то, что позволит уменьшить потребление газа или электроэнергии. Если вы потеряли инструкцию, ее обычно можно найти в интернете, введя модель устройства.

Настройки играют ключевую роль в производительности и эффективности вашей системы отопления, но многие домовладельцы не обращают на это внимания.

Используйте таймер или программирование котла

Таймер позволяет запланировать время включения и выключения котла в течение суток. Это дает вам еще больше возможностей контроля расходов, позволяя устанавливать разное время и температуру. Таким образом вы можете, например, установить систему на выключение на время рабочего дня, когда вас нет дома, и включать ее за час до вашего возвращения, чтобы помещение успело нагреться.

Вы слышите неприятный запах?

Исправный котел никогда не должен выделять запаха. Если это так, это нужно немедленно вызвать специалиста. Запах может быть как признаком внутреннего загрязнения, так и утечки газа.

Проверьте, сбалансированы ли радиаторы сбалансированы

Балансировка системы отопления означает оптимизацию распределения нагретой воды через радиаторы (батареи в комнатах). Это повышает эффективность работы и комфорт, а также уменьшает потребление энергии.

Для того чтобы выдавать правильную тепловую мощность, каждому радиатору нужен определенный поток воды. Если это несбалансировано, некоторые радиаторы могут забирать большую часть потока горячей воды из котла, оставляя другие радиаторы с недостаточным количеством воды. Это, свою очередь, влияет на эффективность работы котла и комфорт в вашем доме, поскольку некоторые комнаты перегреваются, а другие остаются холодными.

Кроме того, радиаторные клапаны со слишком большим потоком могут не работать должным образом, а потому вы будете слышать громкие звуки потока воды, когда они начинают закрываться, когда температура в помещении повышается.

Чтобы решить проблему, когда радиаторы все еще остаются холодными, вы можете поддаться соблазну поднять температуру на термостате до более высокого уровня. Это может помочь, но повысит расходы.

Если ваши радиаторы снимались – например, на время ремонта, – вам следует обратить внимание на потенциальную разбалансировку после этого.

Если вы устанавливаете новый котел, вашу систему нужно будет повторно сбалансировать. После установки котла попросите вашего инженера-теплотехника предоставить подтверждение того, что ваша система была сбалансирована, прежде чем платить за установку.

Уменьшите температуру подачи воды в вашем бойлере

На самую высокую температуру бойлер нужно устанавливать только в холодную зиму. В противном случае котел без надобности нагревает воду до очень высокой температуры и тратит энергию впустую. Если вы нагреваете воду, а потом в душе смешиваете ее с холодной, это означает, что часть энергии ушла просто в никуда.

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Установите термостат

Термостат – это устройство, которое регулирует температуру в помещении, обеспечивая эффективное и комфортное отопление. Он контролирует работу обогревателей, котлов или теплого пола, автоматически включая или выключая их в зависимости от заданных параметров, например, текущей температуры, которую вы определили, как комфортную.

Как работает термостат:

Измерение температуры. Встроенный датчик считывает текущую температуру воздуха.

Анализ показателей. Устройство сравнивает фактическую температуру с той, что установлена пользователем.

Управление системой обогрева. Если температура ниже заданной, термостат активирует отопительный прибор. Если выше – выключает его.

Подумайте о зонировании отопления

В большом доме вам может быть не нужно отопление во всех комнатах, или же вы можете позволить себе в отдельных помещениях поддерживать более низкую температуру, чем в других.

Вместо одного комнатного термостата вы можете иметь отдельные отопительные контуры, каждый из которых имеет собственный комнатный термостат. Это позволит вам зонировать температуру в разных зонах вашего дома.

Если у вас есть умный термостат, вы также можете использовать умные радиаторные клапаны для создания зон обогрева в разных комнатах.

Установка более низкой температуры в тех частях дома, которыми вы пользуетесь нечасто, например, в запасной спальне, где только иногда спят гости, или обогрев некоторых помещений только в определенное время суток, например, офиса, поможет сэкономить энергию и деньги.

Утеплите свой дом

Зимой тепло утекает из всех отапливаемых помещений в неотапливаемые чердаки, гаражей, подвалов и на улицу. Тепло также может теряться через внутренние потолки, стены и пол — везде, где есть разница температур, поскольку тепло перемещается из более теплых к более холодным участкам.

Чтобы поддерживать комфорт в вашем доме, тепло, потерянное в никуда, должно быть замещено вашей системой отопления. Поэтому вы платите больше за отопление, чем могли бы.

Утепление вашего дома уменьшит этот тепловой поток, оказывая сопротивление утечке тепла. Это уменьшит ваши счета за электроэнергию. Выясните, насколько энергоэффективным является ваш дом сейчас, и воспользуйтесь услугами по утеплению.

Внешнее утепление портит вид фасадов, превращая наши многоэтажные дома в нелепый разноцветный калейдоскоп. Но сделать то же самое можно на этапе ремонта внутри. Выберите правильные материалы, установите хорошие окна, и вы будете иметь меньшую потребность в отоплении зимой, что сэкономит ваши средства.

Это, безусловно, один из самых эффективных способов сэкономить деньги на отоплении. Но это те меры, которые нужно правильно спланировать и провести заранее до начала отопительного сезона.

Энергоэффективность

Если ваш котел очень старый, он может иметь неэффективную конструкцию. В этом случае для экономии в перспективе вы можете заменить его на новый.

Современные котлы могут потреблять меньше ресурсов, чем технологии прошлых лет. Поэтому есть смысл узнать у разных производителей, какое потребление предлагают их продукты, и выбрать тот, который подойдет именно вам.

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Правильно проветривайте комнату

Вместо того чтобы проветривать помещение один раз в течение часа, делайте это лучше несколько раз в день по 10-15 минут. Так ваше помещение будет меньше охлаждаться и быстрее восстанавливать тепло.