Опалення будинку, як правило, дуже дороге і створює значне навантаження на сімейний бюджет. 24 Канал зібрав низку порад щодо економії. Деякі методи є, здавалося б, незначними змінами, але якщо їх застосувати комплексно, вони точно дадуть вам бажаний результат.

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Подбайте про свою систему опалення

Ще до початку опалювального сезону обов'язково проведіть огляд вашого обладнання. Щорічне обслуговування приладів дозволить заздалегідь виявити можливі пошкодження або інші проблеми, а також виправити їх тоді, коли опалення вам ще не потрібне. Так поломки не застануть вас зненацька посеред лютих морозів.

Систематичне видалення відкладень і бруду, що накопичуються всередині системи, позитивно вплине на її роботу. Ви неодмінно відчуєте це на практиці й побачите в своїх рахунках. Підтримання чистоти та відсутності осаду у вашій системі також матиме загальний позитивний вплив на термін служби системи опалення.

Яскравою ознакою того, що десь є надмірний осад, може бути нерівномірний нагрів котла чи радіатора, а також довший нагрів, ніж раніше.

Якщо ви купуєте новий котел, попросіть спеціаліста в магазині підтвердити, що пристрій налаштований на максимальну ефективність. Навіть у такому випадку вам усе одно може знадобитися його перевірка й промивання спеціальним обладнанням перед установкою. Це може зробити, наприклад, служба технічного обслуговування компанії-виробника.

Переконайтеся, що ваш котел працює ефективно

Уважно ознайомтеся з інструкцією до використання, щоб дізнатися про всі функції та переваги, які пропонує ваш котел. Часто в них може ховатися щось, що дозволить зменшити споживання газу чи електроенергії. Якщо ви загубили інструкцію, її зазвичай можна знайти в інтернеті, ввівши модель пристрою.

Налаштування відіграють ключову роль у продуктивності та ефективності вашої системи опалення, але багато домовласників не звертають на це уваги.

Використовуйте таймер або програмування котла

Таймер дозволяє запланувати час ввімкнення та вимкнення котла протягом доби. Це дає вам ще більше можливостей контролю витрат, дозволяючи встановлювати різний час і температуру. Таким чином ви можете, наприклад, встановити систему на вимкнення на час робочого дня, коли вас немає вдома, і вмикати її за годину до вашого повернення, щоб помешкання встигло нагрітися.

Ви чуєте неприємний запах?

Справний котел ніколи не повинен виділяти запаху. Якщо це так, це потрібно негайно викликати фахівця. Запах може бути як ознакою внутрішнього забруднення, так і витоку газу.

Перевірте, чи радіатори збалансовані

Балансування системи опалення означає оптимізацію розподілу нагрітої води через радіатори (батареї в кімнатах). Це підвищує ефективність роботи та комфорт, а також зменшує споживання енергії.

Для того, щоб видавати правильну теплову потужність, кожному радіатору потрібен певний потік води. Якщо це незбалансовано, деякі радіатори можуть забирати більшу частину потоку гарячої води з котла, залишаючи інші радіатори з недостатньою кількістю води. Це, своєю чергою, впливає на ефективність роботи котла та комфорт у вашому домі, оскільки деякі кімнати перегріваються, а інші залишаються холодними.

Крім того, радіаторні клапани із занадто великим потоком можуть не працювати належним чином, а тому ви будете чути гучні звуки потоку води, коли вони починають закриватися, коли температура в приміщенні підвищується.

Щоб вирішити проблему, коли радіатори все ще залишаються холодними, ви можете піддатися спокусі підняти температуру на термостаті до більш високого рівня. Це може допомогти, але підвищить витрати.

Якщо ваші радіатори знімалися – наприклад, на час ремонту, – вам слід звернути увагу на потенційне розбалансування після цього.

Якщо ви встановлюєте новий котел, вашу систему потрібно буде повторно збалансувати. Після встановлення котла попросіть вашого інженера-теплотехніка надати підтвердження того, що ваша система була збалансована, перш ніж платити за установку.

Зменште температуру подачі води у вашому бойлері

На найвищу температуру бойлер потрібно встановлювати лише у холодну зиму. В іншому випадку котел без потреби нагріває воду до дуже високої температури й витрачає енергію даремно. Якщо ви нагріваєте воду, а потім у душі змішуєте її з холодною, це означає, що частина енергії пішла просто в нікуди.

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Встановіть термостат

Термостат – це пристрій, який регулює температуру в приміщенні, забезпечуючи ефективне та комфортне опалення. Він контролює роботу обігрівачів, котлів чи теплої підлоги, автоматично вмикаючи або вимикаючи їх залежно від заданих параметрів, наприклад, поточної температури, яку ви визначили, як комфортну.

Як працює термостат:

Вимірювання температури. Вбудований датчик зчитує поточну температуру повітря.

Аналіз показників. Пристрій порівнює фактичну температуру з тією, що встановлена користувачем.

Керування системою обігріву. Якщо температура нижча за задану, термостат активує опалювальний прилад. Якщо вища – вимикає його.

Подумайте про зонування опалення

У великому будинку вам може бути непотрібно опалення в усіх кімнатах, або ж ви можете дозволити собі в окремих приміщеннях підтримувати нижчу температуру, ніж в інших.

Замість одного кімнатного термостата ви можете мати окремі опалювальні контури, кожен з яких має власний кімнатний термостат. Це дозволить вам зонувати температуру в різних зонах вашого будинку.

Якщо у вас є розумний термостат, ви також можете використовувати розумні радіаторні клапани для створення зон обігріву в різних кімнатах.

Встановлення нижчої температури в тих частинах будинку, якими ви користуєтеся нечасто, наприклад, у запасній спальні, де лише іноді сплять гості, або обігрів деяких приміщень лише в певний час доби, наприклад, офісу, допоможе заощадити енергію та гроші.

Утепліть свій будинок

Узимку тепло витікає з усіх опалювальних приміщень до неопалюваних горищ, гаражів, підвалів та на вулицю. Тепло також може втрачатися через внутрішні стелі, стіни та підлогу — скрізь, де є різниця температур, оскільки тепло переміщується з більш теплих до більш холодних ділянок.

Щоб підтримувати комфорт у вашій оселі, тепло, втрачене в нікуди, має бути заміщене вашою системою опалення. Тому ви платите більше за опалення, ніж могли б.

Утеплення вашого будинку зменшить цей тепловий потік, чинячи опір витоку тепла. Це зменшить ваші рахунки за електроенергію. З'ясуйте, наскільки енергоефективною є ваша оселя зараз, і скористайтеся послугами з утеплення.

Зовнішнє утеплення псує вигляд фасадів, перетворюючи наші багатоповерхові будинки на недолугий різнокольоровий калейдоскоп. Але зробити те ж саме можна на етапі ремонту всередині. Оберіть правильні матеріали, встановіть хороші вікна, і ви матимете меншу потребу в опаленні взимку, що заощадить ваші кошти.

Це, безумовно, один із найефективніших способів заощадити гроші на опаленні. Але це ті заходи, які потрібно правильно спланувати та провести заздалегідь до початку опалювального сезону.

Енергоефективність

Якщо ваш котел дуже старий, він може мати неефективну конструкцію. У цьому випадку задля економії в перспективі ви можете замінити його на новий.

Сучасні котли можуть споживати менше ресурсів, ніж технології минулих років. Тому є сенс дізнатися у різних виробників, яке споживання пропонують їхні продукти, й вибрати той, який підійде саме вам.

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Правильно провітрюйте кімнату

Замість того, щоб провітрювати приміщення один раз протягом години, робіть це краще кілька разів на день по 10-15 хвилин. Так ваше помешкання менше охолоджуватиметься і швидше відновлюватиме тепло.