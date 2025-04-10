Стало відомо чому Apple не змогла перетворити Siri в штучний інтелект, який всі чекали

Журналіст видання The Information Вейн Ма опублікував докладне розслідування, в якому розповідає про те, як компанія Apple провалила редизайн голосового помічника Siri. Основними причинами невдачі, за словами Ма, стали жорстка політика компанії щодо приватності користувачів і слабке керівництво в напрямку штучного інтелекту.

Колишні працівники Apple, які раніше працювали в групі з розробки ШІ та машинного навчання (AI/ML), заявили, що проблеми з оновленням Siri пов’язані передусім із неефективним менеджментом, розповідає 24 Канал з посиланням на розслідування The Information.

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Найбільше критики було спрямовано на Роберта Вокера, якому закидають брак амбіцій та готовності ризикувати у розвитку голосового помічника.

Інженери з інших підрозділів компанії навіть прозвали групу AI/ML "AIMLess" – грою слів, яка натякає на безцільність її діяльності. Внутрішні джерела стверджують, що команда не мала чіткого бачення і не демонструвала суттєвого прогресу.

Після конференції WWDC минулого року компанія також зазнала критики через демонстрацію функцій штучного інтелекту, які насправді не мали робочих прототипів. За словами Ма, демонстрація Siri стала несподіванкою навіть для членів самої команди.

Один із колишніх співробітників розповів, що на той момент єдиною новою функцією був пульсуючий кольоровий обідок навколо екрану iPhone під час виклику Siri.

Це суперечить традиційній практиці Apple – компанія зазвичай демонструє лише ті продукти та функції, які вже працюють на тестових пристроях і схвалені маркетинговою командою.

Про це також згадав відомий оглядач техніки MKBHD у відео, де він розповідав про штучний інтелект Apple та їх дивні рішення, коли вони показали те, чого насправді не мали в робочому стані. Він також зауважив, що ШІ став тим продуктом Apple, який поставив компанію в глухий кут.

Втім, зараз керівництво Apple налаштоване більш оптимістично. Це пов’язано з активною участю старшого віцепрезидента з розробки ПЗ Крейга Федерігі, який очолив розробку нових функцій ШІ. Під його керівництвом у компанії навіть створено окремий підрозділ під назвою Intelligent Systems.

Команда AI/ML продовжує працювати під керівництвом старшого віцепрезидента з питань машинного навчання та стратегії ШІ Джона Джаннандреа. Втім, як зазначає Ма, у майбутньому між двома командами можуть виникнути конфлікти.

Також повідомляється, що Федерігі вже встиг змінити політику щодо ШІ – якщо раніше інженерам дозволялося використовувати лише внутрішні моделі Apple, тепер вони отримали дозвіл працювати і з відкритими моделями сторонніх розробників.