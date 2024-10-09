Не працює сенсорний екран на смартфоні: як виправити ситуацію

Коли сенсорний екран перестає реагувати на дотики, це може швидко розчарувати, особливо якщо вам потрібно скористатися смартфоном прямо зараз. На щастя, це не завжди свідчить про поломку телефона і є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб вирішити проблему самостійно.

Авжеж, якщо очевидно зрозуміло, що без ремонту не обійтися, смартфон краще одразу віднести до сервісного центру. Однак, якщо все мало б працювати, але це не так, Техно 24 рекомендує спершу випробувати кілька порад, які можуть вам допомогти.

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Перезапуск пристрою

Часто найпростіше рішення є найефективнішим. Перезавантаження пристрою – це перший крок у вирішенні проблеми з сенсорним екраном, який не реагує на дотики.

Перезавантаження може усунути будь-які тимчасові збої в системі, перезапустити її внутрішні процеси і, можливо, виправити сенсорну функціональність. Це просте рішення є чудовою відправною точкою, перш ніж переходити до більш складних варіантів.

Як полагодити непрацюючий сенсорний екран

Якщо перезавантаження не вирішило проблему, є ще кілька кроків, які можна зробити, щоб спробувати відновити функціональність сенсорного екрану. Ці рішення варіюються від простих методів очищення до більш складних способів усунення несправностей.

Очищення сенсорного екрана та захисного покриття

Забруднений екран або пошкоджена захисна плівка можуть перешкоджати належній роботі сенсорного екрана. Щоб виправити це:

Вимийте руки, щоб уникнути потрапляння бруду на екран.

Протріть екран сухою або злегка вологою безворсовою тканиною.

Зніміть захисну плівку, оскільки бруд, що потрапив під неї, або пошкоджена плівка можуть вплинути на чутливість екрана. Після зняття очистіть екран, якщо це необхідно.

Висушіть пристрій

Якщо на смартфон потрапила вода, або інша рідина, це може спричинити нестабільну роботу сенсора: смартфон пристрій може не реагувати на дотики, або хаотично перемикати застосунки. В такому випадку достатньо заблокувати екран смартфона і витерти, або висушити його.

Увімкніть безпечний режим

Якщо проблему спричиняє нещодавно завантажена програма, перезапуск пристрою в безпечному режимі (коли сторонні програми не завантажуються) може допомогти вам визначити проблемне програмне забезпечення. Якщо сенсорний екран працює в безпечному режимі, видаліть програми, починаючи з останніх.

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Тільки якщо після того, як ви випробували усі варіанти і жоден з них не вирішив вашу проблему, час відправляти смартфон на ремонт. Однак, часто проблеми з чутливістю тачскріна тимчасові, або зумовлені чинниками, які можна вирішити.