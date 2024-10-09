Не працює сенсорний екран на смартфоні: як виправити ситуацію
Коли сенсорний екран перестає реагувати на дотики, це може швидко розчарувати, особливо якщо вам потрібно скористатися смартфоном прямо зараз. На щастя, це не завжди свідчить про поломку телефона і є кілька кроків, які ви можете зробити, щоб вирішити проблему самостійно.
Авжеж, якщо очевидно зрозуміло, що без ремонту не обійтися, смартфон краще одразу віднести до сервісного центру. Однак, якщо все мало б працювати, але це не так, Техно 24 рекомендує спершу випробувати кілька порад, які можуть вам допомогти.
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Перезапуск пристрою
Часто найпростіше рішення є найефективнішим. Перезавантаження пристрою – це перший крок у вирішенні проблеми з сенсорним екраном, який не реагує на дотики.
Перезавантаження може усунути будь-які тимчасові збої в системі, перезапустити її внутрішні процеси і, можливо, виправити сенсорну функціональність. Це просте рішення є чудовою відправною точкою, перш ніж переходити до більш складних варіантів.
Як полагодити непрацюючий сенсорний екран
Якщо перезавантаження не вирішило проблему, є ще кілька кроків, які можна зробити, щоб спробувати відновити функціональність сенсорного екрану. Ці рішення варіюються від простих методів очищення до більш складних способів усунення несправностей.
- Очищення сенсорного екрана та захисного покриття
Забруднений екран або пошкоджена захисна плівка можуть перешкоджати належній роботі сенсорного екрана. Щоб виправити це:
- Вимийте руки, щоб уникнути потрапляння бруду на екран.
- Протріть екран сухою або злегка вологою безворсовою тканиною.
- Зніміть захисну плівку, оскільки бруд, що потрапив під неї, або пошкоджена плівка можуть вплинути на чутливість екрана. Після зняття очистіть екран, якщо це необхідно.
- Висушіть пристрій
Якщо на смартфон потрапила вода, або інша рідина, це може спричинити нестабільну роботу сенсора: смартфон пристрій може не реагувати на дотики, або хаотично перемикати застосунки. В такому випадку достатньо заблокувати екран смартфона і витерти, або висушити його.
- Увімкніть безпечний режим
Якщо проблему спричиняє нещодавно завантажена програма, перезапуск пристрою в безпечному режимі (коли сторонні програми не завантажуються) може допомогти вам визначити проблемне програмне забезпечення. Якщо сенсорний екран працює в безпечному режимі, видаліть програми, починаючи з останніх.
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Тільки якщо після того, як ви випробували усі варіанти і жоден з них не вирішив вашу проблему, час відправляти смартфон на ремонт. Однак, часто проблеми з чутливістю тачскріна тимчасові, або зумовлені чинниками, які можна вирішити.