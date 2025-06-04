Смартфон із Північної Кореї автоматично змінює слова та надсилає скріншоти владі

У Північній Кореї навіть смартфони перетворено на інструменти державного контролю – вони автоматично редагують слова, небажані режимом, і таємно передають скріншоти владі. Цензура проникає в мову, звички та приватне життя громадян, перетворюючи технології на засіб ідеологічного впливу.

Північнокорейський режим усе жорсткіше блокує вплив південнокорейських медіа, які місцеві жителі намагаються таємно завозити через кордон на USB-накопичувачах або SD-картах, розповідає 24 Канал.

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Офіційний Пхеньян вважає навіть вживання південнокорейських фраз або акценту злочином – у 2023 році це формалізували законом. Порушення карається тюремним ув’язненням або навіть смертною карою.

Ситуація досягла настільки абсурдного рівня, що цензура тепер закладена безпосередньо в прошивку смартфонів, які продаються всередині країни.

Журналісти BBC отримали один з таких телефонів, який вдалося контрабандою вивезти за межі Північної Кореї. Пристрій вражає своїми функціями, спрямованими на повний контроль за тим, що користувач набирає на клавіатурі.

Наприклад, якщо ввести південнокорейське слово "оппа", яке використовується для звертання до старших друзів або романтичних партнерів, смартфон автоматично замінює його на "товариш". При цьому з’являється повідомлення: "Це слово можна використовувати лише щодо рідних братів".

Крім того, згадка Південної Кореї миттєво трансформується у "державу-кишеню" – термін, яким Північ офіційно називає свого демократичного сусіда. Усе це свідчить про прагнення режиму буквально переписати мову громадян, позбавляючи їх навіть лексичних натяків на зовнішній світ.

Але найбільш тривожна функція – це прихований нагляд: телефон кожні п’ять хвилин робить знімки екрана і передає їх до органів безпеки. Користувач навіть не може побачити ці файли, не кажучи вже про їхнє видалення.

Фахівець із технологій у Північній Кореї Мартін Вільямс розповів BBC, що смартфони стали ключовим елементом державної пропаганди та інструментом ідеологічного впливу. І, на його думку, ця стратегія дає свої плоди – Північна Корея поступово отримує перевагу в інформаційній боротьбі з Півднем.

Все буде тільки гірше

Північна Корея давно перетворила контроль над інформацією на один із головних інструментів утримання влади. З розвитком технологій цей контроль вийшов на новий рівень – сьогодні смартфони в руках громадян стали не засобом комунікації, а інструментом стеження й цензури.

Це – яскравий приклад того, як авторитарний режим адаптує сучасні технології для своїх цілей, створюючи унікальну форму цифрового паноптикуму. Технології, які в інших країнах допомагають людям вільно висловлюватися та залишатися на зв'язку, у Північній Кореї перетворюються на знаряддя придушення будь-якої думки, що відрізняється від "політики партії".

З появою і розвитком штучного інтелекту ризики посилення контролю та тиску на населення лише зростають. Інструменти на основі ШІ здатні не просто аналізувати величезні обсяги даних, а й виявляти поведінкові патерни, передбачати потенційні "загрози" для режиму та реагувати в реальному часі.

Такий рівень автоматизації надасть змогу ще ефективніше контролювати громадян – без участі людей, із мінімальною ймовірністю витоку інформації та з максимальним результатом.