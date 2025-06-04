Северокорейский режим все жестче блокирует влияние южнокорейских медиа, которые местные жители пытаются тайно завозить через границу на USB-накопителях или SD-картах, рассказывает 24 Канал.

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Официальный Пхеньян считает даже употребление южнокорейских фраз или акцента преступлением – в 2023 году это формализовали законом. Нарушение карается тюремным заключением или даже смертной казнью.

Ситуация достигла настолько абсурдного уровня, что цензура теперь заложена непосредственно в прошивку смартфонов, которые продаются внутри страны.

Журналисты BBC получили один из таких телефонов, который удалось контрабандой вывезти за пределы Северной Кореи. Устройство поражает своими функциями, направленными на полный контроль за тем, что пользователь набирает на клавиатуре.

Например, если ввести южнокорейское слово "оппа", которое используется для обращения к старшим друзьям или романтическим партнерам, смартфон автоматически заменяет его на "товарищ". При этом появляется сообщение: "Это слово можно использовать только в отношении родных братьев".

Кроме того, упоминание Южной Кореи мгновенно трансформируется в "государство-карман" – термин, которым Север официально называет своего демократического соседа. Все это свидетельствует о стремлении режима буквально переписать язык граждан, лишая их даже лексических намеков на внешний мир.

Но самая тревожная функция – это скрытый надзор: телефон каждые пять минут делает снимки экрана и передает их в органы безопасности. Пользователь даже не может увидеть эти файлы, не говоря уже об их удалении.

Специалист по технологиям в Северной Корее Мартин Уильямс рассказал BBC, что смартфоны стали ключевым элементом государственной пропаганды и инструментом идеологического воздействия. И, по его мнению, эта стратегия дает свои плоды – Северная Корея постепенно получает преимущество в информационной борьбе с Югом.

Все будет только хуже

Северная Корея давно превратила контроль над информацией в один из главных инструментов удержания власти. С развитием технологий этот контроль вышел на новый уровень – сегодня смартфоны в руках граждан стали не средством коммуникации, а инструментом слежки и цензуры.

Это – яркий пример того, как авторитарный режим адаптирует современные технологии для своих целей, создавая уникальную форму цифрового паноптикума. Технологии, которые в других странах помогают людям свободно высказываться и оставаться на связи, в Северной Корее превращаются в орудие подавления любой мысли, отличающейся от "политики партии".

С появлением и развитием искусственного интеллекта риски усиления контроля и давления на население только растут. Инструменты на основе ИИ способны не просто анализировать огромные объемы данных, но и выявлять поведенческие паттерны, предвидеть потенциальные "угрозы" для режима и реагировать в реальном времени.

Такой уровень автоматизации позволит еще эффективнее контролировать граждан – без участия людей, с минимальной вероятностью утечки информации и с максимальным результатом.