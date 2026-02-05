Нові технології на роботі впливають на мотивацію працівників зовсім не так, як ми думали

Більшість працівників у Великій Британії за останній рік зіткнулися зі значними змінами на роботі, і найчастіше вони пов’язані з упровадженням нових технологій. Дослідження Qualtrics свідчить, що такі трансформації дедалі частіше сприймаються не як стрес, а як джерело енергії та залученості.

Згідно з дослідженням Qualtrics, 72% британських працівників зазнали організаційних змін протягом минулого року. Найпоширенішою причиною стали нові технології, про які повідомили 42% респондентів. Для порівняння, реструктуризацію відзначили 35%, а зміну керівництва – 33% опитаних. Про це говориться в новому дослідженні Qualtrics.

Чому технологічні зміни мотивують, а не виснажують?

Аналітики зазначають, що технологічні оновлення не лише не призвели до масового вигорання, а навпаки – підвищили залученість персоналу. Загальний рівень залученості зріс, а ключовим чинником цього процесу стало активне впровадження інструментів штучного інтелекту.

Використання AI на робочому місці додало дев’ять пунктів до показників залученості. Нині половина працівників у Великій Британії регулярно застосовує інструменти штучного інтелекту у своїй щоденній роботі.

AI особливо добре проявив себе у практичних завданнях. 73% опитаних зазначили, що з його допомогою швидше виконують роботу, 62% повідомили про покращення якості результатів, а 52% відчули зростання продуктивності.

Водночас Qualtrics звертає увагу на те, що компанії не завжди встигають за темпами технологічних змін. Це призводить до поширення так званого тіньового AI, коли працівники використовують сторонні інструменти без офіційного схвалення роботодавця. Лише 26% із понад 2 тис. опитаних співробітників заявили, що користуються виключно корпоративними AI-рішеннями.

Директор зі стратегії клієнтського досвіду Qualtrics Саймон Дейлі зазначив, що працівники відкриті до використання штучного інтелекту, але потребують більшої підтримки з боку роботодавців щодо правильного та безпечного застосування таких інструментів.

Як пише Tech Radar, дослідження також показало важливість людського чинника. Працівники, які відчувають, що до їхньої думки прислухаються, значно рідше замислюються про зміну роботи. Їхній рівень добробуту зростає з 44% до 86%, якщо компанія регулярно збирає зворотний зв’язок і реагує на нього. Попри це, багато співробітників зазначили, що реального діалогу з керівництвом їм бракує.

За словами Дейлі, саме ті компанії, які регулярно спілкуються зі своїми командами, з’ясовують потреби працівників і діють на основі цього, найкраще проходять періоди змін. Аналітики підсумовують, що технології дійсно можуть надихати, але без належної підтримки та живого контакту їхній позитивний ефект буде обмеженим.