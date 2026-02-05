Согласно исследованию Qualtrics, 72% британских работников претерпели организационные изменения в течение прошлого года. Самой распространенной причиной стали новые технологии, о которых сообщили 42% респондентов. Для сравнения, реструктуризацию отметили реструктуризацию отметили 35%, а смену руководства – 33% опрошенных. Об этом говорится в новом исследовании Qualtrics.

Смотрите также Соцсеть для ИИ-агентов Moltbook взломали менее чем за три минуты

Почему технологические изменения мотивируют, а не истощают?

Аналитики отмечают, что технологические обновления не только не привели к массовому выгоранию, а наоборот – повысили вовлеченность персонала. Общий уровень вовлеченности вырос, а ключевым фактором этого процесса стало активное внедрение инструментов искусственного интеллекта.

Использование AI на рабочем месте добавило девять пунктов к показателям вовлеченности. Сейчас половина работников в Великобритании регулярно применяет инструменты искусственного интеллекта в своей ежедневной работе.

AI особенно хорошо проявил себя в практических задачах. 73% опрошенных отметили, что с его помощью быстрее выполняют работу, 62% сообщили об улучшении качества результатов, а 52% почувствовали рост производительности.

В то же время Qualtrics обращает внимание на то, что компании не всегда успевают за темпами технологических изменений. Это приводит к распространению так называемого теневого AI, когда работники используют сторонние инструменты без официального одобрения работодателя. Только 26% из более чем 2 тыс. опрошенных сотрудников заявили, что пользуются исключительно корпоративными AI-решениями.

Директор по стратегии клиентского опыта Qualtrics Саймон Дейли отметил, что работники открыты к использованию искусственного интеллекта, но нуждаются в большей поддержке со стороны работодателей относительно правильного и безопасного применения таких инструментов.

Как пишет Tech Radar, исследование также показало важность человеческого фактора. Работники, которые чувствуют, что к их мнению прислушиваются, значительно реже задумываются о смене работы. Их уровень благосостояния растет с 44% до 86%, если компания регулярно собирает обратную связь и реагирует на нее. Несмотря на это, многие сотрудники отметили, что реального диалога с руководством им не хватает.

По словам Дейли, именно те компании, которые регулярно общаются со своими командами, выясняют потребности работников и действуют на основе этого, лучше всего проходят периоды изменений. Аналитики подытоживают, что технологии действительно могут вдохновлять, но без надлежащей поддержки и живого контакта их положительный эффект будет ограниченным.