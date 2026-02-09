Южнокорейская компания Samsung Electronics готовится стать первым производителем в мире, который запустит серийное производство памяти HBM4 – шестого поколения high-bandwidth memory. По данным отраслевых источников, старт массового выпуска запланирован на конец февраля, сразу после празднования Лунного нового года. Об этом пишет Yonhap.

Почему запуск HBM4 считают важным шагом для рынка AI?

Поставка первых партий HBM4 может начаться уже на следующей неделе. Чипы предназначены для использования в графических процессорах Nvidia, которые широко применяются в системах генеративного искусственного интеллекта и ускорителях вычислений.

По словам одного из представителей отрасли, Samsung, которая имеет самые большие производственные мощности и самый широкий ассортимент продуктов в сегменте памяти, смогла восстановить свою технологическую конкурентоспособность, став первым производителем HBM4 с самыми высокими показателями производительности.

Как пишет Укринформ, сейчас мировой рынок HBM контролируют чипы пятого поколения HBM3E, однако аналитики ожидают, что именно HBM4 станет ключевой технологией для следующего этапа развития AI-вычислений. Nvidia уже подтвердила планы использования HBM4 в своем новом AI-ускорителе под названием Vera Rubin.

Источники также сообщают, что Samsung успешно прошла процесс сертификации качества Nvidia и получила заказ на поставку новой памяти. График производства был согласован с планами Nvidia по запуску Vera Rubin.

Кроме того, в рамках нового контракта существенно выросли объемы тестовых образцов HBM4, которые Samsung передает клиентам для проверки модулей на их стороне.