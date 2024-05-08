Як зберегти заряд батареї смартфона на цілий день: поради щодо економії енергії

Внаслідок обстрілів критично важливих об'єктів української інфраструктури Росією багато українців зіткнулися із загрозою відключення світла. Це ускладнює повсякденне життя, і збереження заряду вашого смартфона за таких ризиків стає важливим завданням.

Зрештою, ваш телефон – це рятівне коло для спілкування, отримання новин і навіть виклику екстрених служб, тож потрібно зробити все, щоб залишатися на зв'язку. 24 Канал підготував перелік швидких порад, які допоможуть вам суттєво скоротити споживання енергії вашим телефоном.

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Як оптимізувати роботу акумулятора смартфона в кілька кліків

Зменшіть яскравість екрана: Екран є основним джерелом розряду акумулятора. Зменшіть яскравість вручну або увімкніть автоматичне регулювання яскравості залежно від навколишнього освітлення. Вимкніть фонові програми: Багато програм непомітно працюють у фоновому режимі, споживаючи ресурси. Закрийте програми, якими ви не користуєтеся, щоб мінімізувати розряд акумулятора. Увімкніть режим енергозбереження: Більшість смартфонів пропонують режими енергозбереження, які обмежують фонову активність, зменшують роздільну здатність екрана та оптимізують обробку даних. Увімкнення цього режиму може значно подовжити термін служби акумулятора.

Надавайте перевагу Wi-Fi: Стільниковий зв'язок споживає більше енергії, ніж Wi-Fi. За можливості підключайтеся до мережі Wi-Fi, щоб заощаджувати заряд акумулятора та використання даних, а сам радіомодуль відключіть перевівши смартфон в режим "У літаку". Вимкніть непотрібні модулі: Такі модулі, як Bluetooth, GPS і NFC, зручні, але вони розряджають акумулятор дуже швидко. Вимикайте їх, коли не використовуєте і батарея працюватиме в рази довше.

Кілька важливих порад

На деяких смартфонах є режим ультраекономії енергії, який перетворює його в звичайний телефон з функцією дзвінків та SMS. В такому режимі смартфон може залишатися на зв'язку близько двох діб.

Всупереч поширеній думці, постійне поповнення заряду акумулятора не є ідеальним рішенням. Для оптимального стану акумулятора намагайтеся підтримувати рівень заряду від 20% до 80%. Крім того, за можливості, скоротіть час заряджання до коротших циклів заряджання.

Також більшість смартфонів пропонують детальну статистику використання акумулятора. Використовуйте цю інформацію, щоб визначити програми, які споживають найбільше енергії, та керувати ними.

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Підсумок

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете значно подовжити час роботи смартфона від акумулятора під час перебоїв з електропостачанням. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть мати велике значення для того, щоб залишатися на зв'язку в ці складні часи.

